@ML – Milan, l’emblematico striscione della Curva Sud. Fischi per Ibrahimovic e Furlani

Lo striscione esposto dalla Curva Sud nella serata della festa dei 125 anni. Fischi per Ibrahimovic e Furlani

La serata di San Siro è iniziata. Il Milan affronta il Genoa in campionato ma è anche la festa dei 125 anni di storia del club rossonero. Ci sarà una parata di stelle con tantissime Legends fra gli ospiti, ma anche tantissime assenze pesanti: Maldini, Boban, Rivera e nemmeno Cardinale, l’attuale proprietario del club. La festa non si terrà in un bel clima e il messaggio della Curva Sud esposto in uno striscione è la prova lampante.

I tifosi del Milan sono piuttosto chiari: “Rendiamo onore ai nostri campioni, simboli di un Milan che non esiste più“. Messaggio fortissimo e che rappresenta tutto il mondo del tifoso rossonero. Sono un messaggio molto chiaro anche i fischi di tutto lo stadio nel momento in cui Ibrahimovic e Furlani, gli attuali dirigenti ed esponenti di questo nuovo Milan, sono stati inquadrati dalla telecamere e dai maxi schermi dello stadio. Applausi e cori, invece, per Pippo Inzaghi e Marco van Basten, premiati da Franco Baresi (anche lui accalamato) alla consegna del premio e l’inserimento nella Hall of Fame del club rossonero.