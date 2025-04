Colpo El Shaarawy, affare a zero in Serie A

El Shaarawy pronto per una nuova avventura in Serie A: l’esterno si libera a zero dalla Roma e riparte da un altro club

Lo scorso week-end di Serie A ha regalato una grossa sorpresa: il Napoli è in testa alla classifica del campionato con tre punti in più sull’Inter, che ha clamorosamente perso in casa contro la Roma nel pomeriggio di domenica. Decisiva la rete di Matias Soulé, che sta vivendo un ottimo periodo di forma grazie al lavoro e alla fiducia di Claudio Ranieri. I giallorossi sono arrivati all’incredibile cifra di 18 risultati utili consecutivi; e pensare che prima dell’arrivo del tecnico ex Cagliari erano in piena zona retrocessione.

Nei minuti finali della gara di San Siro è entrato in campo anche Stephan El Shaarawy, che quello stadio lo conosce molto bene: era solo un ragazzino quando vestiva la maglia del Milan ed era da tutti considerato un futuro campione. Purtroppo nel suo percorso qualcosa è andato storto ma oggi si può considerare un giocatore di livello e affermato. Con i giallorossi è alla sua seconda esperienza dopo i due anni in Cina e adesso è in scadenza di contratto il prossimo giugno.

El Shaarawy pronto per una nuova avventura in Serie A

El Shaarawy ha un accordo con la Roma per il rinnovo automatico, ma non è da escludere che a giugno si possa arrivare ad un’intesa per un addio. I giallorossi ripartiranno da zero nella prossima stagione con un nuovo progetto tecnico e la società potrebbe pensare a diversi cambiamenti della rosa. El Shaarawy è una certezza e questo è un aspetto da tenere in considerazione, ma anche lui potrebbe scegliere di intraprendere una nuova avventura.

In questa stagione, Stephan compirà 33 anni: con la Roma c’è un legame fortissimo, ma l’idea di andare a giocare altrove e con continuità potrebbe essere allettante. Molto dipenderà anche da chi sarà il nuovo allenatore dei giallorossi. Intanto qualche club italiano si sta già muovendo per l’italo-egiziano: il Torino potrebbe essere una piazza interessante per trascorrere qualche altra stagione ad alti livelli, senza escludere un romantico ritorno al Genoa, dove tutto è iniziato (prima di andare al Milan).

Vedremo cosa accadrà. Manca pochissimo alla fine della stagione: giugno è davvero ad un passo e la Roma e il giocatore dovranno prendere una decisione importante. Come detto, sarà fondamentale anche la scelta del nuovo tecnico: da lui dipenderanno tantissime scelte e il futuro di El Shaarawy è fra queste.