Annuncio delle ultime ore, cambia tutto al Milan: ci siamo

Clamorosa indiscrezioni: il Milan potrebbe prendere una decisione inaspettata, tifosi spiazzati. Cosa sta succedendo

Stavolta il Milan non può sbagliare. Dopo due anni di grandi errori, è arrivato il momento di fare le scelte giuste per poter puntare davvero in alto. La finale di Coppa Italia sarà l’ultimo atto di questa stagione da dimenticare e cancellare; dopodiché, si potrà cominciare seriamente a pensare al futuro e a programmare le prossime mosse. La ricerca del direttore sportivo è in fase di stallo: nei pressi di Casa Milan non c’è alcun tipo di fretta, gli incontri proseguono e non è da escludere che, alla fine, la scelta potrà essere sorprendente (c’è chi ipotizza anche una promozione di Geoffrey Moncada).

Ma la vera scelta importante è quella dell’allenatore: a giugno il Milan ripartirà con un nuovo progetto tecnico e quindi con una nuova guida, che possa finalmente portare ai rossoneri una proposta di gioco, mentalità e risultati. Le cose con Sergio Conceicao non sono andate come ci si aspettava e tutti, fino ad oggi, sono convinti che per lui non c’è spazio nel Milan del futuro. O forse no…

Scenario clamoroso in casa Milan, può succedere davvero

Nelle ultime settimane qualcosa di diverso al Milan si è sicuramente visto: il passaggio alla difesa a tre qualche beneficio l’ha portato, soprattutto dal punto di vista difensivo. Da quando è stato adottato il nuovo sistema, il Milan ha subito un solo gol in quattro partite (quello di Ederson dell’Atalanta). C’è da dire che nel derby di Coppa Italia di ritorno l’Inter avrebbe potuto segnare almeno un paio di volte se non fosse per l’imprecisione degli attaccanti, così come a Venezia domenica.

Ecco perché il vero banco di prova saranno le prossime partite e soprattutto la finale col Bologna. In ogni caso, secondo quanto scrive Tuttosport, al Milan un’idea sulla possibile conferma di Conceicao c’è. Prima le possibilità erano pari allo 0%, adesso invece si parla di un 10%, e se dovesse vincere la Coppa Italia, la percentuale non potrà fare altro che migliorare. Tutto ciò però non prende in considerazione la volontà dell’allenatore ex Porto, che potrebbe decidere di andare via dopo mesi di grandi difficoltà.

Nelle ultime dichiarazioni Conceicao ha fatto intendere che la decisione di lasciare il Milan potrebbe arrivare anche da lui. Insomma, tutto può ancora succedere perché, si sa, quando ci sono i rossoneri di mezzo, nessuno scenario si può escludere a prescindere. La sensazione è che si voglia iniziare un nuovo progetto tecnico a giugno e quindi con una nuova guida, ma attenzione a cosa può ancora succedere.