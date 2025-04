La decisione del Milan sul rinnovo di Theo Hernandez, adesso si complica tutto

Rinnovo Theo Hernandez, la decisione dei rossoneri rischia di complicare ulteriormente la situazione: i dettagli

Quella di Theo Hernandez è, senza alcun dubbio, la peggior stagione da quando veste la maglia del Milan. Il buon impatto delle ultime gare, alimentato forse anche dalla novità tattica che lo riguarda molto da vicino, non cancella i tanti episodi turbolenti di questi mesi: dal cooling break di Roma con Fonseca all’espulsione contro il Feyenoord decisiva per l’eliminazione in Champions League. In mezzo, tanti altri episodi che hanno reso l’annata di Theo la più brutta da quando è arrivato.

Eppure, parliamo di un giocatore sopra la media che, nonostante tutto, è ancora fra i migliori al mondo nel suo ruolo. Inoltre è un senatore della squadra, legatissimo al Milan e alla città (dove sono nati i suoi due figli). Sul suo rendimento hanno inciso molti fattori e fra questi c’è anche la questione rinnovo: il contratto è in scadenza a giugno 2026 e non ci sono state finora grosse trattativa, ma la Gazzetta dello Sport racconta di colloqui recenti per discuterne con maggior concretezza.

Nuovi colloqui fra il Milan e Theo Hernandez: ci sono tre opzioni

In questi incontri, il Milan avrebbe espresso la volontà di allungare il contratto di Theo Hernandez per qualche anno ma a cifre più basse rispetto a quelle attuali. Al momento il francese guadagna 4,5 milioni (l’ultimo rinnovo risale a febbraio 2022, con Paolo Maldini e Frederic Massara) e l’idea dei rossoneri sarebbe quella di fargli una proposta al ribasso.

La Gazzetta dello Sport non ha parlato di cifre, ma a questo punto è facile immaginare un’offerta da 3,5-4 milioni per il rinnovo di almeno un paio di stagione. Dietro a questa decisione ci sarebbe appunto il rendimento di Theo Hernandez di quest’anno e tutti gli episodi nei quali è stato protagonista in negativo. Il giocatore ha sempre detto, tramite il suo entourage, che l’intenzione è quella di restare, ma di fronte ad un’offerta così potrebbe giustamente rifletterci.

Con un solo anno di contratto, a giugno per il francese ci sono tre strade: accettare la proposta al ribasso del Milan e restare, guardarsi intorno in attesa di possibilità da parte di una big e andar via oppure, la peggiore per il club, restare per un altro anno fino alla scadenza e andar via a costo zero (approfittando per strappare un nuovo contratto altrove da tanti zeri). Situazione in evoluzione: non ci resta che attendere e capire come finirà. I tifosi sperano nella permanenza di un giocatore che sì, non ha avuto una buona annata, ma resta formidabile e di grande valore, anche rappresentativo.