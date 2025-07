Tutto confermato, trattativa conclusa: il bomber saluta il Milan

Le ultimissime sul centravanti: è arrivato il momento dell’addio a titolo definitivo. Ormai non ci sono più dubbi

Il Milan di Massimiliano Allegri è volato a Singapore per giocare le sue prime amichevoli. Lo farà con avversari di prestigio: mercoledì si scenderà in campo contro l’Arsenal poi contro il Liverpool. Saranno test che faranno capire al tecnico livornese cosa serve alla squadra.

Di certo l’ex Juventus si augura di abbracciare il prima possibile Ardon Jashari, oltre a due terzini, uno destro e uno sinistro. Per l’attaccante, invece, servirà ancora un po’ di tempo: è stato Igli Tare a chiederlo. Occorrerà che si presenti l’occasione giusta, ad un prezzo che Giorgio Furlani riterrà idoneo per il suo Milan.

Nel frattempo così il Diavolo che ha preso il volo per Singapore lo ha fatto senza i centravanti che ci saranno nella nuova stagione. Santiago Gimenez è ancora in vacanza, visto che ha giocato fino a qualche giorno fa con la sua Nazionale messicana.

Milan, via l’attaccante: affare a titolo definitivo, resta in Serie A

L’ex Feyenoord è l’unico superstite: al 30 giugno hanno lascia il Milan sia Tammy Abraham che Luka Jovic. Addio momentaneo anche per Francesco Camarda, che il club rossonero ha preferito cedere in prestito al Lecce, dove potrà crescere con maggiore serenità. In avanti, dunque, le uniche certezze continuano ad essere Christian Pulisic e Rafa Leao.

Chiunque arriverà in questa lunga e calda estate, il loro posto da titolare non sarà certo in discussione. E’ possibile, che oltre ad un centravanti, ci sia spazio anche per un colpo sull’esterno. Si fa tanto il nome di Federico Chiesa, ma serve l’uscita di Samu Chukwueze e Noah Okafor, dopo il mancato riscatto di Riccardo Sottil.

E’ tutto, dunque, in evoluzioni. Le attenzioni dei tifosi ovviamente sono poste sul mercato in entrata: hanno voglia di capire chi sarà il nuovo numero nove. Ma nel frattempo ad occupare quel ruolo sarà Lorenzo Colombo, che si alternerà con Noah Okafor.

Il giovane centravanti italiano farà certamente le valigie una volta conclusa la tournée. Ma non è l’unico attaccante di proprietà del Milan che dirà addio: anche Alvaro Morata, infatti, è pronto a fare le valigie. Saluterà Istanbul e il Galatasaray per approdare sulle rive del lago di Como. Lo sbarco in Turchia di Victor Osimhen sbloccherà definitivamente l’affare