Il ginocchio manda ko un titolare: subito una tegola per Allegri

Allegri non avrà a disposizione due giocatori per l’amichevole di domani contro l’Arsenal a Singapore, i due sono costretti al forfait

Il Pre Season Tour è finalmente iniziato e siamo davvero vicini al debutto del nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Nuovo si fa per dire: la squadra è la stessa, con la sola aggiunta di Samuele Ricci, ma senza Reijnders e Theo Hernandez. Luka Modric è in vacanza dopo aver fatto il Mondiale per Club con il Real Madrid, tornerà a Milano verso fine mese ed inizio agosto per fare i primi allenamenti con la squadra. Molto probabilmente salterà l’intera tournée e lo vedremo a San Siro per il debutto ufficiale contro il Bari ai preliminari di Coppa Italia.

Allegri, al momento, ha una rosa piena zeppa di lacune, che di certo non può competere in campionato per vincere lo Scudetto (l’allenatore parla di ritorno in Champions da grande aziendalista qual è, ma il Milan deve puntare a vincere sempre), senza terzini né attaccanti. Nella giornata di domani vedremo la prima volta la squadra in campo contro l’Arsenal a Singapore, e all’emergenza si aggiungono anche già due infortuni.

Milan-Arsenal, subito due forfait: niente di grave

Per la prima amichevole di questa stagione (sabato c’è stata una sgambata contro il Milan Futuro), Allegri non potrà contare su Youssouf Fofana per un piccolo problema al ginocchio, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Niente di serio, per fortuna: solo un problema lieve per il quale in questo momento non vale la pena rischiare. Ecco perché non ci sarà: probabile un centrocampo con Ricci al centro, Loftus-Cheek mezzala e Bondo. Ma Fofana non è l’unico assente.

Contro l’Arsenal non ci sarà nemmeno Alex Jimenez, uno dei pochi terzini affidabili, e ad oggi da considerare titolare, del Milan. Anche in questo caso, chiarisce la Gazzetta dello Sport, niente di preoccupante: soliti affaticamenti dopo carichi di lavoro importanti in queste settimane. In questo momento della preparazione è fondamentale gestire bene ogni situazione per evitare problemi seri o infortuni. Ecco perché la scelta di non farli giocare domani. Per quanto riguarda le fasce di difesa, Allegri potrebbe giocare con una difesa a tre in modo da utilizzare Saelemaekers a tutta fascia a destra e Terracciano a sinistra. Altrimenti, ci sarà Bartesaghi come terzino di sinistra. In attesa di rinforzi dal mercato per i ruoli: sembra ormai fatta per Estupinan dal Brighton per meno di 20 milioni, un’operazione molto positiva in rapporto a qualità prezzo.