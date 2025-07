Il rifiuto che sta bloccando il mercato del Milan, il grande colpo è ormai saltato

Un rifiuto ha finora bloccato il calciomercato del Milan mettendo a serio rischio la riuscita di un grande colpo per la squadra rossonera che sta sondando diverse piste per mettere a posto la propria rosa.

Il calciomercato è fatto da possibilità colte ed altre sfumate e in casa Milan è proprio un’operazione saltata sul più bello che sta bloccando diversi movimenti che erano stati concordati tra Igli Tare, la dirigenza e Massimiliano Allegri.

In casa rossonera ora il focus è dedicato all’acquisto dei terzini ma il club è stato molto vicino dal trovare l’intesa per mettere a posto un altro reparto della squadra. In queste ore la società sta cercando di piazzare diversi calciatori che non sembrano rientrare nei piani del tecnico in vista della stagione che sta per prendere il via. Tra i vari cedibili c’è anche un giocatore che è stato vicino dal passare in un altro club rifiutando poi il trasferimento e bloccando di fatto le altre trattative del Milan.

Il calciomercato del Milan è bloccato: un rifiuto ha fermato tutto

Il rifiuto di Malick Thiaw al passaggio al Como ha bloccato il Milan su un possibile colpo in entrata in difesa, per quello che riguarda il reparto centrale. Non è un mistero che i rossoneri siano fortemente interessati a Giovanni Leoni del Parma per il quale avrebbero versato i 25 milioni di euro che i lariani erano pronti a spendere per il tedesco, più il cartellino di Mattia Liberali.

La cessione di Malick Thiaw al Como avrebbe permesso al Milan di far respirare le proprie casse ed avere immediatamente il denaro da poter reinvestire nella trattativa per il giovane gioiello del Parma. Al momento in difesa è tutto bloccato con il Milan che “rischia” di dover cominciare la stagione con i quattro centrali che erano a disposizione durante la scorsa, sfortunata, stagione.

Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic sembrano essere i preferiti di Massimiliano Allegri che avrebbe dato l’ok alle cessioni di Tomori e Thiaw. Al momento, però, non ci sono offerte concrete per i due difensori che il club valuta intorno ai 25 milioni di euro. Il tempo perso in queste settimane ha fatto scivolare il Milan nettamente indietro a Inter e Juventus nella corsa a Giovanni Leoni con i nerazzurri che sembrano essere nettamente in pole.

Un acquisto che avrebbe potuto mettere a posto la difesa centrale del Milan per diversi anni considerato il fatto che il gioiello del Parma è un classe 2006. Senza cessioni il Milan non può però andare ad infoltire un reparto già pieno di calciatori considerato il fatto che la squadra non dovrà giocare competizioni europee durante il 2025/2026.