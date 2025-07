Ultima chance per convincere Allegri: può davvero restare al Milan

Il calciomercato è l’argomento principale in casa Milan con i rossoneri che sono al lavoro per cercare di preparare al meglio la nuova stagione con la serie di amichevoli in programma in Asia.

Mentre la squadra sarà impegnata sul campo, la dirigenza proverà a chiudere diversi affari di calciomercato sia per quello che riguarda il mercato in entrata che per le operazioni in uscita.

Massimiliano Allegri dovrà affrontare le partite in Asia con una rosa ancora non completa e piena di calciatori che, sulla carta, non rientravano nei piani della squadra rossonera. Per alcuni di questi ci sarà l’opportunità di provare a guadagnare la fiducia del tecnico livornese che è pronto ad aprire le porte nel caso in cui dovesse essere soddisfatto dal rendimento dei calciatori a disposizione. Ci sono quindi ancora alcuni giorni di tempo in casa Milan prima di prendere la decisione definitiva sul futuro di un giocatore in particolare.

Allegri è chiamato a decidere, c’è un giocatore che vuole giocarsi le sue carte

L’assenza di Santiago Gimenez dalla serie di amichevoli in Asia ed il mancato acquisto di un altro centravanti in questa sessione di calciomercato estiva, potrebbe favorire il futuro di Noah Okafor nel Milan. Lo svizzero, infatti, dovrebbe essere schierato come centravanti titolare alternandosi con Lorenzo Colombo, sicuro partente in casa rossonera.

Finito il suo prestito al Napoli, Okafor ha fatto ritorno a Milanello considerata la mancata volontà dei campioni d’Italia di andare a riscattare il cartellino della punta. Il classe 2000 si è messo a disposizione di Massimiliano Allegri in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Finora il suo destino appariva certamente lontano dai rossoneri ma la condizione difficile in attacco del club meneghino potrebbe cambiare le carte in tavola.

Se Okafor dovesse convincere Allegri nelle prossime uscite, non è da escludere che il Milan possa decidere di trattenerlo in rosa, almeno per la prima parte di campionato. Nel caso in cui dovesse restare l’ex Salisburgo sarebbe certa la partenza di Lorenzo Colombo così come quella di Samuel Chukwueze, ormai fuori dai piani della società e in attesa di un’offerta concreta per lasciare i rossoneri.

Nelle scorse settimane sia Bologna che Fiorentina hanno chiesto informazioni sul giocatore svizzero senza però affondare il colpo. La sensazione è che i rossoblu possano farsi avanti nel caso in cui Dan Ndoye dovesse salutare il Bologna in questa sessione di calciomercato. Lo svizzero del Milan potrebbe essere uno dei nomi caldi per andare a prendere il posto in rosa che era del suo connazionale.