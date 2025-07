Allegri pone il veto sulla cessione, Milan “costretto” al rinnovo

Le ultime sul futuro del calciatore, che rischia di fare le valigie nei prossimi giorni: con il tecnico livornese, però, può cambiare tutto

Massimiliano Allegri è considerato da molti un allenatore pragmatico ed efficace, che preferisce puntare sui giocatori esperti e navigati per le sue squadre. La storia, soprattutto quella recente, però, ci dice che il tecnico livornese non ha paura di dar spazio ai giovani, a lanciarli e a dargli fiducia.

Il Milan di ragazzi interessanti ne ha diversi e su alcuni di essi si sono poggiati gli occhi attenti di Massimiliano Allegri. Basta vedere i convocati per la tournée, che porterà il Diavolo a sfidare l’Arsenal e il Liverpool, per capire quali sono i giocatori che potrebbero regalarci delle sorprese.

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Comotto: il figlio d’arte è uno dei gioielli del Milan e anche Massimiliano Allegri se ne è accorto. E’ volato a Singapore con il resto della squadra, ma la sua avventura calcistica dovrebbe proseguire altrove. C’è lo Spezia pronto ad accoglierlo: il Milan vuole farlo crescere in un campionato più competitivo della Serie D e l’addio è solo questione di tempo, ovviamente in prestito. Stessa sorte toccherà al difensore Dutu, sul quale i pareri sono tutti positivi.

Milan, occhi puntati su Liberali

Sono discordanti, invece, i pareri attorno a Mattia Liberali. Il talentuoso giocatore brianzolo ha vissuto una stagione particolare: ha esordito in prima squadra, dopo un’estate a grandi livelli, ma in Primavera non ha convinto. La testa evidentemente era altrove.

Ora, così, il Milan appare poco propenso a rinnovargli il contratto. Con il Milan Futuro in Serie D, per il giocatore – con un contratto in scadenza fra meno di un anno – ci sono poche alternative: o rinnova a cifre importanti, col Diavolo che dimostra di credere veramente in lui, o si vende al miglior offerente.

Le proposte per Liberali non mancano: c’è mezza Serie A che lo osserva da tempo. Piace all’Atalanta, al Como e soprattutto al Parma. Ma c’è ancora una speranza. Una speranza che porta il nome di Massimiliano Allegri. Il tecnico lo ha fatto giocare nel corso della prima sgambata contro il Milan Futuro e Liberali ha lasciato il segno, trovando la via della rete. Il giovane calciatore è partito per Singapore e troverà certamente spazio. Se dovesse convincere per davvero, Allegri sarebbe pronto a spingere la dirigenza a blindarlo. La palla dunque passa a Liberali e al suo talento.