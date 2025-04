Tutto nero su bianco, firma col Milan: è festa rossonera

Firma ad un passo, il Milan è pronto a blindare un altro giocatore dopo Reijnders: tifosi rossonera in festa, i dettagli

Resta solo una partita degna di nota per questa stagione: il 14 maggio, all’Olimpico di Roma, il Milan si giocherà la Coppa Italia contro il Bologna. Un traguardo importante perché consentirebbe ai rossoneri di conquistare il secondo trofeo quest’anno (dopo la Supercoppa Italiana) e di accedere alla prossima Europa League senza passare dal campionato. Due motivi abbastanza importanti per dare tutto in quella gara. Sergio Conceicao ci sta già lavorando e a breve dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione, compreso Emerson Royal che tornerà presto in gruppo.

In società, invece, si pensa al futuro e alla programmazione della prossima stagione: stavolta, dopo un anno disastroso come questo, non si può sbagliare. La scelta del direttore sportivo è ancora rinviata: Furlani non ha fretta, consapevole che sarà solo un’aggiunta al gruppo di lavoro. Tutti insieme dovranno poi decidere la guida tecnica e fare le valutazioni sulla rosa. Per alcune decisioni però non c’è bisogno di aspettare il direttore sportivo o l’allenatore.

Firma in arrivo: il Milan ne blinda un altro

Di recente il Milan ha rinnovato il contratto di Tijjani Reijnders: una firma molto importante perché blinda uno dei migliori giocatori della rosa e di tutto il campionato. L’olandese, inoltre, ha deciso di legarsi ai rossoneri nel momento più difficile della stagione, segnale molto positivo da parte di un ragazzo che a Milano ha trovato la sua strada. E a lui presto potrebbe aggiungersi un altro protagonista di questa annata.

L’unico insieme a Reijnders a salvare la faccia è Christian Pulisic, autore di 16 gol e 11 assist fra tutte le competizioni: numeri spaventosi di cui, in generale, si parla troppo poco (complice la stagione difficile del Milan). Anche per lui è pronto il nuovo contratto. Il Milan vuole blindare anche l’americano e per lui è pronto un nuovo accordo fino al 2029 con un importante adeguamento dell’ingaggio: dagli attuali 4 milioni, Pulisic passerebbe a 5 milioni, uno stipendio molto vicino a quello di Rafael Leao.

I dirigenti rossoneri hanno sbagliato tutte le scelte più importanti negli ultimi due anni, ma l’acquisto di Pulisic è una di quelle poche cose riuscite: acquistato per soli 20 milioni dal Chelsea a giugno 2023, oggi l’ex Borussia Dortmund ha una valutazione superiore ai 60 milioni. E con il nuovo contratto, il suo valore economico può soltanto aumentare. Sarà un giocatore centrale e importante anche nel prossimo progetto tecnico, a prescindere da chi sarà l’allenatore.