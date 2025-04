Passo indietro, il Milan non lo cede più: resterà anche il prossimo anno

Il pensiero del Milan in questo finale di stagione è tutto sulla finale di Coppa Italia contro il Bologna che potrebbe regalare un altro trofeo e l’accesso ad una coppa europea per la prossima stagione.

Gli uomini di Sergio Conceicao hanno conquistato un successo contro il Venezia che non è però servito ad accorciare sulle rivali considerate le vittorie di Roma e Fiorentina nel pomeriggio di domenica.

La proprietà è però al lavoro per cercare di capire quali dovranno essere le mosse da mettere in atto per migliorare la rosa e renderla più competitiva in vista della prossima stagione. Sono diversi i calciatori che lasceranno Milanello alla fine del campionato in corso non rientrando più nei piani della società. Tra scadenze di contratto, fine prestiti e giocatori che saluteranno per fare cassa, Milanello si appresta a vivere un’altra rivoluzione anche se nelle ultime settimane sta cambiando il pensiero relativo ad un giocatore che appare destinato a restare ancora al Milan per il 2025/2026.

Cambia la strategia in casa Milan: resterà anche la prossima stagione

Le ultime settimane hanno messo in mostra un Fikayo Tomori in un ottimo stato di forma con l’inglese che ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei migliori centrali presenti in rosa in casa rossonera. A lungo nella lista dei cedibili, il classe 1997 potrebbe restare ancora a lungo a Milanello.

Fikayo Tomori è rimasto a lungo fuori dai piani del Milan perdendo prima il posto da titolare sotto la guida di Paulo Fonseca, salvo poi riconquistarlo con Conceicao che lo ha però lasciato fuori successivamente per un lungo periodo. Il cambio di modulo ed il passaggio al 3-4-3 ha però dato spazio di nuovo all’ex Chelsea che si è imposto al meglio condividendo il ruolo con Pavlovic e Gabbia.

Non è da escludere che il difensore inglese possa anche prolungare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2027, prolungando fino al 2029. Possibile invece l’addio di Malick Thiaw con il Milan che potrebbe andare a chiudere un importante plusvalenza sul suo conto. Arrivato per poco più di 8 milioni di euro, il tedesco è finito nel mirino di Bayer Leverkusen e Bayern Monaco che potrebbero acquistarlo per circa 30 milioni.

Quello che appare certo è che il Milan cambierà di nuovo molto nella sua rosa anche se le scelte dipenderanno da quello che sarà il prossimo direttore sportivo chiamato a formare un nuovo organico e ad affidare la panchina ad un nuovo allenatore.