A 12 milioni il Milan dice sì: l’addio può arrivare già a gennaio

Il Milan sta valutando la cessione del giocatore a gennaio: 12 milioni potrebbero bastare per lasciarlo partire

Si avvicina la sessione di mercato di gennaio e per il Milan è tempo di manovre. La società, se vuole davvero aiutare Paulo Fonseca, deve intervenire per risolvere i problemi rimasti dall’estate. Non è tanto una questione numerica: la rosa attuale è abbastanza lunga in tutti i reparti, ma quello che mancano sono certe caratteristiche idonee al tipo di calcio proposto dal tecnico portoghese. Insomma, si può rimediare adesso agli errori di valutazione fatti nel mercato precedente.

Sarà un mercato importante anche dal punto di vista delle uscite. Il Milan, lo sappiamo, cerca acquirenti per Luka Jovic: il serbo, al momento svincolato, è fuori dal progetto ormai da tempi non sospetti e, chiuso da Morata, Abraham e ora anche Camarda, preferirebbe andar via per giocare con più continuità. Il Torino può essere una soluzione, ma si vedrà. Non è l’unico in uscita comunque: se dovessero aprirsi delle porte, potrebbe lasciare anche Davide Calabria, che sembra ormai destinato a non rinnovare il contratto. E poi vale sempre la stessa regola per tutti: se arrivano offerte importanti, tutti sono cedibili. E attenzione quindi anche a possibili sorprese in uscita in questo gennaio.

Per lui c’è sempre meno spazio: il Milan può cederlo a gennaio

Sembrava aver trovato la strada per diventare un elemento di spicco della rosa con delle ottime prestazioni quando chiamato in causa. Nell’ultimo periodo, però, un nuovo calo, complice anche l’exploit del titolare, che è tornato a fare il fenomeno: stiamo parlando ovviamente di Rafael Leao, che si è ripreso con forza il posto, con buona pace di Okafor che, dopo i primi ottimi segnali, non è riuscito ad avere continuità.

Lo spazio per lui al Milan è sempre meno: è il vice Leao designato, ma Rafa se c’è le gioca tutte (e non è uno che si infortuna così spesso). Per lui strade sbarrate anche come punta centrale, reparto oggi occupato da 4 giocatori. Insomma, ci sono tutti i presupposti per un possibile addio nel mese di gennaio se dovesse arrivare l’offerta giusta: acquistato dal Salisburgo per circa 14 milioni, è più o meno quella la cifra che potrebbe bastare per scipparlo ai rossoneri, forse anche un paio di milioni in meno. Tutto dipende dalle proposte che arriveranno. Okafor sta bene al Milan, ha delle qualità importanti ma in questo momento per lui è difficile imporsi. Altrove sarebbe sicuramente protagonista. Ad oggi non risultano club interessati concretamente.