Serie A, Milan-Genoa in diretta: cronaca live, risultato in tempo reale e pagelle finali della partita della 16esima giornata di campionato.

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta e la non convincente vittoria contro la Stella Rossa in Champions League, il Milan ci tiene particolarmente a conquistare i 3 punti stasera a San Siro. Contro il Genoa è vietato sbagliare. Il successo è fondamentale per la classifica, per il morale della squadra di Paulo Fonseca e anche per onorare i 125 anni di storia del club.

Serie A, Milan-Genoa: la cronaca della partita

Alle ore 20:45 l’arbitro Guida fischierà l’inizio: seguite con noi la diretta testuale della partita.

Le formazioni ufficiali di Fonseca e Vieira

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Jiménez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leão; Abraham. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Calabria, Hernández, Pavlović, Terracciano, Tomori; Vos; Camarda, Morata, Okafor. All.: Fonseca.

GENOA (4-3-3): Leali; Vogliacco, Bani, Vásquez, Martín; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. A disp.: Gollini, Sommariva; Marcandalli, Matturro, Norton-Cuffy, Sabelli; Bohinen, Masini, Melegoni, Pereiro; Accornero, Ankeye, Balotelli, Vitinha. All.: Vieira.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.