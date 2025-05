La rivoluzione è rimandata: al Milan cambia tutto, la volontà è chiara

Ecco cosa succederà la prossima estate: il futuro potrebbe cambiare rispetto a quanto detto nei giorni scorsi. La volontà è chiara

E se alla fine restassero tutti? Tutti i titolari si intende. Un’ipotesi questa che non si può certo scartare. D’altronde lasciare il Milan non è mai facile e allo stesso tempo cedere i calciatori dopo un’annata complicata, ad un prezzo decisamente più basso, avrebbe poco senso.

Ripartire dall’undici base che sta facendo bene in quest’ultimo periodo potrebbe dunque essere la soluzione migliore. Una soluzione che dalle parti di via Aldo Rossi stanno seriamente prendendo in considerazione. D’altronde che senso avrebbe rinunciare a Rafa Leao, Luka Jovic e Christian Pulisic? Nel futuro del tridente ci sarà ancora il Diavolo: del portoghese si è sempre parlato tanto, ma lui tiene tantissimo ai rossoneri e vuole restare al pari del serbo che si è preso il Diavolo negli ultimi giorni.

Le condizioni per una sua permanenza sono così vantaggiose che è impossibile che non accada. L’americano, invece, va verso il rinnovo fino al 30 giugno 2029. Non si toccherà nemmeno Santi Gimenez. L’investimento è stato così importante che è impossibile pensare ad un suo addio. Chi farà le valigie in avanti saranno altri: sarà Tammy Abraham, oltre che Samu Chukwueze.

Milan, Theo Hernandez vuole il Diavolo

Vuole restare fortemente al Milan Theo Hernandez. Il francese non ha mai cambiato idea, anche quando tutti lo danno con la valigia in mano, quando le sue prestazioni non erano certamente all’altezza. Ora il vento è cambiato: ha trovato serenità fuori dal campo e dentro, con il 3-4-3, è tutta un’altra storia.

Ora serve che il Diavolo si presenti con un’offerta congrua sui 5 milioni di euro per mettere nero su bianco. Discorso simile per Mike Maignan, ma il portiere non è rimasto per nulla contento del dietrofront del Milan e il rinnovo potrebbe rimanere in sospeso ancora per un po’.

A centrocampo ovviamente non si toccano Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana, che con Bondo e un nuovo acquisto (italiano) andranno a comporre la linea mediana della prossima stagione. In difesa, invece, sono certi di rimanere Pavlovic e Gabbia, ma sono in netta risalita anche le quotazioni di Tomori, che sta rendendo alla grande con il 3-4-3. Saluterà invece Malick Thiaw. Possibile addio, inoltre, per Kyle Walker, che non ha fatto male, ma con il nuovo modulo si potrebbe pensare ad altro.