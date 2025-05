Esplode la bomba Leao-Yamal: tifosi increduli

Un annuncio incredibile che coinvolge Lamin Yamal e Rafael Leao, i tifosi non riescono a crederci: s’infiamma il mondo Milan

Il calciomercato già impazza in casa Milan, nonostante si è ancora lontani dalla riapertura ufficiale della sessione estiva. Il club rossonero, a caccia di grandi colpi, non può essere rimasto semplicemente scioccato dalle prestazioni da fenomeno dal fuoriclasse del Barcellona, Lamine Yamal.

La recente prestazione contro l’Inter ha acceso qualcosa intorno al 19 del club catalano che, ad oggi, per età e talento è sicuramente il riferimento a livello mondiale. Il Milan d’altro canto ha tra le sue file un altro giocatore che ha mostrato sprazzi da fuoriclasse e che – sperano i tifosi – possa presto tornare decisivo, con continuità, trascinando il Milan ai prossimi successi. Il futuro di Rafael Leao, almeno nelle intenzioni della dirigenza rossonera, sembrerebbe essere ancora a Milano.

Il talento portoghese, però, in questa stagione non sempre ha brillato e – anzi – spesso e volentieri è finito al centro di rumors di mercato che lo vorrebbero lontano dalla società rossonera. Tra le voci ventilate negli ultimi mesi, dalla Spagna, è arrivata a più riprese quella riguardante il Barcellona. Vederlo in campo al fianco di Yamal?

Al momento, assolutamente nulla di concreto. Ma è evidente che uno come Leao, messo nelle condizioni giuste, sia in grado di fare la differenza. A maggior ragione se accanto al prodigio del momento, un fenomeno vero nonostante la giovanissima età.

Leao-Yamal, che annuncio: “È un rimpianto”

Nelle scorse ore si è parlato proprio di Leao, di Yamal e di un paragone a tratti azzardato tra i due: a prendere la parola è stato il giornalista sportivo Carlo Pellegatti, noto tifoso rossonero e da sempre molto attento alle vicende di casa Milan.

Sul proprio canale Youtube il tema Milan è centrale, sempre presente. E così la riflessione portata avanti dal giornalista e telecronista abbraccia tanto il numero 10 di casa Milan che il gioiello del Barcellona: il motivo è presto detto. “È evidente, come classe Yamal ne ha di più. Ma penso a Leao come un calciatore che avrebbe sicuramente potuto stupire di più. Senza fare paragoni, Leao con maggiore applicazione ci avrebbe fatto divertire di più“, ha detto Pellegatti con un pizzico di amarezza.

La stessa che lo ha poi portato a concludere il suo discorso pensando proprio a Rafa, al suo rendimento spesso altalenante, al suo atteggiamento a volte svogliato, fuori dal gioco, in attesa di ‘accendersi’ per tornare decisivo nell’attacco del Milan. “Pensavo a Yamal e mi domandavo come mai Leao non stupisca. È un rimpianto“, la sentenza del giornalista di fede rossonera.