Dalla Juve al Milan, affare pazzesco: tradimento annunciato

Colpo a sorpresa in casa Milan. Il club rossonero sembrerebbe pronto a chiudere questa trattativa e che smacco per la Juve.

In casa Milan si pensa al presente e al futuro, il club rossonero vuole finire al meglio la stagione migliorando la posizione in campionato e vincendo la Coppa Italia, risultato che garantirebbe l’accesso diretto in Europa League. Non è stata una grandissima stagione per i colori rossoneri ma la squadra e Sergio Conceicao sembrano in ripresa e vivono un buon momento.

L’allenatore – passando direttamente al 3-4-3 – sembra aver finalmente trovato la quadra per quel che riguarda la questione tattica e la società sembrerebbe addirittura propensa a confermare il tecnico portoghese. Allo stesso tempo c’è la consapevolezza che dovranno essere fatti alcuni colpi in chiave mercato, bisogna rinforzare la rosa.

Se l’undici titolare garantisce comunque grande qualità e quantità non si può dire lo stesso per quel che riguarda le riserve e il Milan è scoperto in vari ruoli. Anche a centrocampo ad esempio manca un regista di ruolo, un giocatore come ad esempio Calhanoglu nell’Inter o anche – senza guardare ai cugini – come Rovella della Lazio. Il Milan pensa ad un regista e la dirigenza rossonera ha messo nel mirino un giovane talento della serie A. Un calciatore scuola Juve di cui si parla un gran bene.

Mercato Milan, l’affare può arrivare a poco prezzo: il finale di stagione sarà decisivo

Il Milan è sulle tracce del giovane centrocampista del Venezia Hans Nicolussi Caviglia. Il giocatore è tra le note liete della squadra di Eusebio Di Francesco in questa stagione e i veneti hanno riscattato il giocatore dalla Juve per 3.5 milioni di euro; un vero affare visto il rendimento e la giovane età del giocatore. Nicolussi Caviglia è giovane, di qualità e italiano, tutte caratteristiche che intrigano la dirigenza e in particolare Giorgio Furlani. A riportarlo sono i colleghi di Calciomercato.com

Il forte centrocampista sembra perfetto per quello che chiede il Milan e non ha neanche costi troppo esosi. In particolare il giocatore potrebbe partire anche a cifre minori rispetto all’attesa, soprattutto in caso di retrocessione del club. La società sta valutando e – visto le richieste esose del Torino per Ricci – potrebbe decidere di virare definitivamente sul giocatore.

O magari, con le possibili cessioni di Loftus Cheek e Musah, potrebbe prendere anche la coppia italiana e provare l’affondo. Insomma il Milan già studia per il mercato.