15 milioni e il prestito di Zeroli, il Milan affonda il colpo per la giovane stella della Serie A

La dirigenza rossonera comincia già a mettere in cantiere l’ossatura della squadra che dovrà affrontare la stagione sportiva 2025-2026.

Il Milan che verrà comincia a prendere corpo. In attesa di capire chi sarà il direttore sportivo incaricato, con Cardinale e Furlani che auspicabilmente troveranno un’intesa fra i vari Paratici, Tare e D’Amico ancora in ballo, il club rossonero ha messo nel mirino uno dei prospetti più interessanti che questa serie A ha saputo mettere in mostra.

I riflettori sono puntati sulla retroguardia: spiccano le tante reti subite dal Diavolo nel corso di questa annata, troppe per chi vuole puntare al vertice in tutte le competizioni alle quali prende parte. In tal senso si sa già che il reparto sarà ampiamente rinnovato a fronte anche di un necessario ringiovanimento.

A fronte dell’ottimo impatto avuto dal suo acquisto, il perno attorno al quale ruoterà il pacchetto arretrato rossonero sarà ancora il britannico Kyle Walker. In attesa di capire che ne sarà di Fikayo Tomori, Emerson Royal e Alessandro Florenzi, va comunque sottolineato come Walker è ormai un trentacinquenne e non ha poi così tanti anni di carriera davanti a sé.

Zeroli in prestito al Parma e quindici milioni sul piatto

In virtù di ciò, il Milan tiene monitorato il giovane Giovanni Leoni che sta brillando con il Parma. Al debutto assoluto nella massima categoria, il diciottenne ha ben figurato garantendo sempre continuità di performance e ha dimostrato ottime doti in marcatura come quando ha annullato Vlahovic nella sfida vinta dai ducali ai danni della Juventus.

Un investimento di successo per la società emiliana, audace nell’investire la scorsa estate ben cinque milioni più altri potenziali tre e mezzo di bonus per il cartellino di un giocatore all’epoca non ancora maggiorenne, prelevato dalla Sampdoria che a sua volta lo aveva acquistato dal Padova.

Che Leoni fosse un predestinato lo si era già intuito all’esordio tra i professionisti a soli sedici anni, in serie C. Non a caso il club ligure lo aveva prelevato nel gennaio 2024 dai patavini, con Leoni immediatamente in grado di scalare le gerarchie di Pirlo, in quel momento allenatore dei blucerchiati, e di raggranellare ben dodici presenze nel campionato cadetto.

Il Milan pur di accaparrarselo è disposto a scucire la bellezza di quindici milioni, offrendo al contempo il prestito secco di un altro giocatore giovane e di grande prospettiva quale Kevin Zeroli. Già capitano del Milan Futuro, Zeroli è poi stato ceduto al Monza a titolo temporaneo affinché potesse giocare con continuità. In quest’ottica, un’esperienza tra le fila dei crociati potrebbe essere la soluzione congeniale per il suo sviluppo.