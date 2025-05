Tegola Milan, tre nuovi infortunati: l’annuncio di Conceicao

Oggi Conceicao ha parlato in conferenza stampa a Milanello: Genoa-Milan e non solo tra i temi affrontati.

Dopo aver vinto a Venezia nella scorsa giornata di Serie A, il Milan affronta un’altra trasferta. Domani sera giocherà a Marassi contro il Genoa e, ovviamente, punta a vincere nuovamente. Anche se qualificarsi a una competizione europea tramite il campionato è difficile, i rossoneri devono cercare di fare più punti possibili.

Inoltre, è importante arrivare ben preparati al 14 maggio, giorno della finale di Coppa Italia contro il Bologna. Vincere il trofeo darebbe la qualificazione alla prossima Europa League. Fare bene in Serie A è utile anche in funzione di quella sfida fondamentale. Intanto, oggi Sergio Conceicao ha sostenuto la consueta conferenza stampa da Milanello per parlare di Genoa-Milan e non solo.

Genoa-Milan: la conferenza stampa di Conceicao

FORMAZIONE E JOVIC – “Dobbiamo avere continuità con la squadra con il nuovo modulo. Lavoriamo ogni giorno sulle diverse fasi e l’equilibrio che dobbiamo avere. I giocatori stanno capendo meglio quello che vogliamo. Io conto su tutti, tutti sono importanti, tutti sono pronti per giocare. Jovic sta meglio, ha fatto tre allenamenti con noi. Invece, Abraham si è fermato per un problema fisico. Tammy, Bondo e Sottil hanno dei problemi“.

GESTIONE IN VISTA DELLA FINALE DI COPPA ITALIA – “Non devo gestire niente, non siamo qui a giocare per niente. Siamo il Milan e abbiamo la responsabilità di dimostrare ogni giorno qualità e di essere una squadra diversa da quella che siamo stati spesso in campionato. Noi lavoriamo per scegliere gli undici titolari, però poi in partita tutti possono essere importanti”.

THEO HERNANDEZ E RAFA LEAO SONO TORNATI? – “La qualità dei giocatori del Milan la riconoscono tutti, poi bisogna avere continuità nel mostrarla. Loro sono due giocatori che hanno dimostrato cosa possono fare e sono tra i migliori al mondo. A volte le cose non girano al meglio, ma conto su di loro come conto sugli altri”.

KYLE WALKER NEL 3-4-3 – “Sa giocare sia difensore che esterno, per me è una buona cosa. Sta bene fisicamente, è a disposizione come gli altri per aiutare la squadra”.

GIMENEZ O JOVIC: PROVE PER LA FINALE – “Starà a me scegliere chi deve giocare o se devono giocare assieme. Hanno grandi qualità entrambi, ho fiducia in loro. Dipende dalla partita, dal momento. Nel calcio può cambiare tutto in un attimo. Vediamo cosa succederà domani sera. Io lo so, ma ora non lo dico…”.

ALEX JIMENEZ: RUOLO IDEALE? – “Le qualità ci sono, deve migliorare come concentrazione e continuità. È giovane, come tutti i giovani devono migliorare su questi aspetti. Sul piano tattico capisce. È un bravo giocatore, deve voler migliorare dentro e fuori dal campo”.

LOFTUS-CHEEK: RUOLO IDEALE? – “Giocatore molto capace, penso sia un 8, un box to box. Può giocare più avanti o più indietro, dipende dalla partita. Bravo negli inserimenti in area avversaria. Ogni giorno sta bene e conto anche su di lui”.

RAMMARICO, RABBIA E DELUSIONE GUARDANDO LA CLASSIFICA DELLA SERIE A – “Sì, c’è tutto”.