Come Calhanoglu, l’Inter è pronta a chiudere un altro colpo dal Milan

Il suo futuro appare segnato. Una sua permanenza al Milan è davvero più che complicata: ora può esserci l’Inter. Affare da circa 20/25 milioni di euro

Nell’ultimo periodo sono cambiate parecchie cose in casa Milan. Un Milan, che grazie al passaggio al 3-4-3, ha trovato solidità difensiva. Il modulo, inoltre, ha permesso a diversi interpreti di esprimersi al meglio. Theo Hernandez è certamente l’emblema del cambiamento. Il francese, sgravato da compiti difensivi, è riuscito ha svoltare e ora può davvero tenersi il Milan.

Sono cresciuti tanto anche Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Pavlovic, che potrebbero diventare dei punti fermi del futuro. Così ancora una volta, il difensore inglese, che sembrava destinato a fare le valigie, potrebbe restare, contrariamente a Malick Thiaw. Il tedesco, di fatto, è diventato l’unico escluso tra i centrali, e la Bundesliga lo aspetta.

In questo periodo positivo, però, a fare la differenza è stato soprattutto Luka Jovic. Il centravanti serbo, dopo una stagione alquanto complicata, anche per via della pubalgia, si è ripreso il Milan. Sergio Conceicao gli ha dato fiducia e dopo il gol contro il Napoli è diventato il titolare. Il derby così lo ha deciso lui.

Milan, Jovic non si tocca: per Abraham sarà addio

Ora nel suo futuro sembra davvero poterci essere il Milan. Nessuno ci avrebbe scommesso un centesimo, ma in via Aldo Rossi sono pronti a puntare ancora sull’ex Fiorentina. Un affare a basso costo che non si può non chiudere il prima possibile: il Milan non deve fare altro che usufruire della clausola che porta a rinnovare automaticamente il contratto di un’ulteriore stagione a poco più di due milioni di euro netti.

Una cifra davvero bassa se paragonata, ad esempio, a quella di Tammy Abraham, che percepisce più del doppio. I 4,5 milioni di euro netti a stagione sono certamente il più grande ostacolo alla permanenza dell’inglese, che sta facendo bene, ma che il Milan non acquisterà dalla Roma. Troppo alta la spesa da affrontare e l’esplosione di Jovic, fa dormire sonni tranquilli al Diavolo. Diavolo che chiaramente non può non ripartire da Santi Gimenez.

Tammy Abraham così farà le valigie, tornando a Roma, dove sarà solamente di passaggio. Attenzione dunque ad un possibile approdo all’Inter dell’Inglese. i giallorossi e i nerazzurri sono pronti a mettere sul tavolo diversi affari: chissà che Frattesi non vada nella Capitale in cambio di Abraham e Pellegrini.