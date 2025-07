Via in prestito, il bomber saluta ancora una volta in prestito

Ci siamo, il Milan sta per cederlo di nuovo in prestito: l’attaccante saluta ancora una volta i rossoneri, i dettagli

Il Milan è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. L’obiettivo, prima di acquistare, è quello di sfoltire: sono tanti, forse troppi i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico dell’allenatore livornese. Inoltre, gli arrivi di Modric, di Ricci e quello sempre più probabile di Jashari creano troppo caos nel reparto di centrocampo. L’anno prossimo i rossoneri giocheranno soltanto il campionato, quindi non avranno coppe europee: un ulteriore motivo per rendere ancora più snella una rosa attualmente troppo lunga e piena di giocatori non idonei alle idee del tecnico.

Dopo aver venduto Reijnders al Manchester City, è atteso nelle prossime ore il comunicato ufficiale della cessione di Theo Hernandez all’Al-Hilal. Altri 25 milioni in arrivo quindi e un budget per il mercato che è destinato ad aumentare con altre uscite. Il Milan ha venduto anche Malick Thiaw al Como, ma il giocatore non è convinto e, a quanto pare, l’affare sembra destinato a saltare del tutto. Nel frattempo, a proposito di Como, siamo quasi ad una svolta per un’altra operazione.

Morata-Como, l’affare si sblocca

Oltre a Thiaw, il Milan ha in corso una trattativa col Como anche per la cessione di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, che ha giocato con Cesc Fabregas nei suoi anni al Chelsea, ha trascorso gli ultimi sei mesi in Turchia con la maglia del Galatasaray e il suo contratto scadrà a giugno 2026. Il Gala ha pagato 6 milioni per il prestito e ha la possibilità di riscattarlo per una cifra intorno ai 10 milioni.

Morata spinge per andare al Como: l’idea di lavorare insieme a Fabregas lo intriga e vuole far parte di un progetto molto interessante e soprattutto molto ambizioso come quello dei lariani. L’affare però va sbloccato ed è in corso un lavoro diplomatico da parte di tutte le parti in causa per convincere il Galatasaray a lasciar partire il giocatore. Stando alle ultime notizie, i turchi avrebbero aperto a questa possibilità ma solo in caso di pagamento del 50% dell’indennizzo versato nelle casse del Milan a gennaio, quindi 3 milioni, soldi che dovrebbe versare il Como. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta per un affare che sta quasi diventando un caso. Morata si prepara quindi al suo terzo trasferimento in un anno: dopo l’addio all’Atletico Madrid, il passaggio al Milan, durato però soltanto sei mesi, e quindi l’arrivo al Galatasaray a gennaio. Adesso è pronto per una nuova avventura.