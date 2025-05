Calafiori al Milan: il consenso è totale

Riccardo Calafiori al Milan. Ve ne abbiamo parlato su MilanLive.it qualche giorno fa e l’articolo è diventato subito virale

Riccardo Calafiori al Milan. Un’idea di cui abbiamo scritto su MilanLive.it, che piace davvero a tutti. I tifosi rossoneri, infatti, sarebbero entusiasti di vedere il difensore italiano con la maglia rossonera. Un colpo, che in molti definiscono da Milan. Quanto scritto su queste pagine è stato ripreso in Inghilterra, diventando subito virale

La speranza dei tifosi: sì al colpo Calafiori

Molti tifosi, ovviamente, come si può leggere su X, si augurano che Riccardo Calafiori possa davvero vestire la maglia del Milan. “Questi sono i colpi da fare”, scrive AngelRedblack. Un colpo che chiaramente non è impossibile, ma al momento non c’è nulla di concreto, se non un interesse che ha davvero radici lontane.

Tutti, infatti, ricorderete come il Milan era intenzionato a portarlo in rossonero due estati fa, prima che approdasse al Bologna. Calafiori, dunque, è un profilo che piace tanto e la sua crescita non è passata inosservata. Oggi strapparlo all’Arsenal è certamente complicato, ma con i giusti incastri nulla nel calciomercato è davvero impossibile.

Il colpo Calafiori, chiaramente, metterebbe tutti d’accordo: i tifosi che stravedono per lui e l’allenatore (chiunque esso sia) che potrebbe usare il giocatore come braccetto oltre che da esterno mancino. L’azzurro in rossonero avrebbe dunque il consenso totale.