NEWS MILAN – Milan–Inter è una sfida attesissima. Sarà sicuramente una grande battaglia. Entrambe le squadre hanno bisogno di vincere per la corsa alla qualificazione in Champions League.

Domenica sera si sfideranno anche due grandi portieri: Samir Handanovic da una parte e Gianluigi Donnarumma dall’altra. A proposito di portieri da derby. Chi conosce bene questa partita è Julio Cesar, ex nerazzurro. Intervenuto a ‘Calciomercato.com’, il brasiliano ha raccontato cos’è per lui questo match: “È una sfida particolare, che inizi a respirare nell’aria diversi giorni prima. È fantastica l’atmosfera, è bello prepararlo. Sono veramente contento di averne giocati tanti e anche vinti molti”.

Julio Cesar ammette di non avere incubi rossoneri: “Devo dire di no perché Shevchenko è andato via subito, Ibrahimovic anche non è rimasto moltissimo. Al Milan non c’erano calciatori che mi hanno creato particolari difficoltà. Era un altro quello che mi segnava sempre”. Infine, un pronostico sul risultato di questo fondamentale derby: “All’andata sono stato buon profeta, avevo detto a Francesco Toldo che avremmo vinto 1-0 ed effettivamente è andata proprio così. Spero di portare la stessa fortuna anche questa volta e dico 2-1 per l’Inter”.

