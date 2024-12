Il ginocchio va ko: ribaltone sul mercato per il Milan

Il club di Serie A dovrà fare a meno per tutta la stagione del difensore: il sostituto potrebbe arrivare a gennaio dal Milan

La sessione di mercato invernale è sempre più vicina. Manca davvero poco all’apertura delle danze e le società sono già al lavoro per capire quanto e come intervenire. Per quanto riguarda il Milan, le parole di Ibrahimovic prima del match con lo Slovan Bratislava sono piuttosto chiare: se ci sarà necessità di intervento, il club si farà trovare pronto. Contatti frequenti con mister Paulo Fonseca per capire se c’è bisogno o meno.

La sensazione è che qualcosa il Milan farà, ma in quale ruolo? In difesa servirebbe un quinto centrale, così da essere più tranquilli in casi di problemi, mentre a centrocampo tutto dipende da come rientrerà Ismael Bennacer. L’algerino è tornato a Milanello la scorsa settimana dopo aver superato il brutto infortunio al ginocchio, subito ad inizio settembre con tanto di operazione. Ora è guarito ma deve ritrovare la condizione: entro fine anno potremmo rivederlo in campo, e se risponderà bene dal punto di vista fisico, allora la società potrebbe rinunciare ad un acquisto. Si lavora però anche in uscita, e le richieste per i giocatori rossoneri di certo non mancano.

Dal Milan al Lecce, l’idea di Corvino per sostituire Gaspar

Luka Jovic è in uscita da tempi non sospetti, mentre nelle ultime ore si è parlato anche di una situazione di Mattia Liberali da monitorare: con un contratto in scadenza nel 2026, non sono avanzate le trattative per il rinnovo e qualche club, come Fiorentina e Atalanta, si sta facendo avanti. A proposito di possibili cessioni di giovani rossoneri: ce n’è uno che potrebbe risolvere un grave problema di un club di Serie A.

Il Lecce ha perso Gaspar per lungo tempo: grave infortunio al ginocchio per il difensore in occasione del match con la Roma. Che fosse qualcosa di serio si era capito fin dal primo momento in seguito al movimento innaturale della sua articolazione. I pugliesi avranno quindi necessità di prendere un difensore centrale e una delle soluzioni potrebbe arrivare proprio dal Milan. Pantaleo Corvino potrebbe provare a chiedere Coubis al club di via Aldo Rossi: dalla Primavera al Milan Futuro, dopo un lungo anno di stop, il centrale è tornato a giocare con regolarità e ha grande considerazione nella società rossonera. L’operazione è quindi possibile solo in prestito, ma Daniele Bonera potrebbe spingere per una sua permanenza vista la situazione di classifica molto delicata dell’U23 rossonera.