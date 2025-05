Addio al Liverpool, la scelta è fatta: c’è il Milan per l’attaccante 

Il calciatore ha deciso di lasciare il Liverpool al termine della stagione. Il Milan sfida le altre grandi del calcio italiano per l’attaccante

Via dal Liverpool per il Milan. Una possibilità reale per l’attaccante, che in estate può dire addio ai Reds per sposare un nuovo progetto e il club rossonero è un’ipotesi da tenere fortemente in considerazione. Il Diavolo, d’altronde, ha dimostrato di guardare molto in Premier League.

Campionato da dove ha acquistato diversi calciatori, che hanno cercato fortuna altrove. L’ultimo ad approdare a Milano, varcando i cancelli del centro sportivo di Carnago, è stato Joao Felix. L’esperienza del portoghese, però, non è andata come tutti si aspettavano e farà ritorno a Londra. E’ andata decisamente meglio per altri calciatori, come Olivier Giroud, ma sono davvero tanti i giocatori che sono sbarcati a Milano, con alterne fortune. Fikayo Tomori, Kyle Walker e Ruben Loftus-Cheek ieri, ad esempio, hanno giocato nella sfida contro il Genoa.

Milan, l’attaccante del Liverpool nel mirino: il punto della situazione

I giocatori citati hanno vestito la maglia del Chelsea e del Manchester City. Il prossimo colpo di Premier League, come detto, potrebbe arrivare dal Liverpool.

#LuisDiaz può lasciare il #Liverpool in estate. In passato ci sono stati sondaggi da parte del #Milan e di altri club italiani. Ha ricevuto anche offerte dall’estero e dai sauditi: il contratto scade nel 2027#calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) May 6, 2025

Il nome da cerchiare in rosso è dunque quello di Luis Diaz, che come scrive Eleonora Trotta, direttrice di Calciomercato.it, può lasciare il Liverpool in estate. In passato ci sono stati dei sondaggi da parte del Milan e di altri club italiani. Ha ricevuto anche offerte dall’estero e dai sauditi. Il contratto dell’esterno scade il 30 giungo 2027.

Può dunque esserci un ritorno di fiamma per il colombiano classe 1997, che in stagione ha giocato davvero tanto. L’esterno ha collezionato ben 47 presenze, segnando sedici gol e realizzando otto assist. I minuti giocati, tra Premier League, Champions, EFL Cup e Fa Cup, sono più di 3100.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un altro calciatore del Liverpool che può fare ritorno in Italia. Stiamo chiaramente facendo riferimento a Federico Chiesa, che contrariamente al compagno Luiz Diaz, ha giocato decisamente meno e il costo del suo cartellino è sicuramente più basso