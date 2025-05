150 milioni, addio Milan: sfuma un sogno dei tifosi

Tanti milanisti speravano nell’ingaggio di un noto allenatore, ma è arrivata un’indiscrezione clamorosa che lo allontana dal Diavolo.

Ci sono diverse incertezze che riguardano il futuro del Milan. Una di queste riguarda il nome del prossimo tecnico. La conferma di Sergio Conceicao appare difficile anche in caso di vittoria della Coppa Italia, quindi è molto probabile che vedremo un volto nuovo a dirigere la squadra nella prossima stagione.

Per diverso tempo si è parlato di Massimiliano Allegri, che ha già allenato in rossonero e che ha allenato tanti anni alla Juventus vincendo numerosi trofei. Un profilo di esperienza che più fonti giornalistiche hanno dato come candidato per la panchina, anche se oggi non è ancora chiaro se possa esserci il toscano in pole position. Senza sapere chi sarà il direttore sportivo, è difficile sbilanciarsi.

Nuovo allenatore Milan: addio al “preferito” di tanti tifosi

Alla panchina rossonera sono stati accostati anche Vincenzo Italiano del Bologna e Cesc Fabregas del Como, così come Maurizio Sarri. Quest’ultimo è libero dopo la separazione con la Lazio di un anno fa e può firmare per un’altra squadra.

Se c’è un allenatore che oggi è sotto contratto e che tanti tifosi del Milan vorrebbero è Antonio Conte. Già un anno fa il 55enne leccese era un loro desiderio, era libero ed era visto come il tecnico ideale per cercare di tornare a vincere. Una garanzia, almeno in ambito nazionale, di essere almeno nelle prime quattro posizioni della classifica del campionato e di accedere alla Champions League.

Il Milan ha scelto Paulo Fonseca e, stando alle parole di Zlatan Ibrahimovic, non ha mai considerato Conte: “Cercavamo un allenatore – disse lo svedese nel luglio scorso – e non un manager“. Forse, il fatto che l’ex Juventus e Inter sia uno esigente e con tanta personalità veniva visto come qualcosa di problematico. Inoltre, lui è uno che non le manda a dire anche nelle interviste, arrivando anche a punzecchiare la dirigenza quando qualcosa non gli va a genio.

Conte si è trasferito al Napoli con un contratto fino a giugno 2027 e uno stipendio da circa 6,5 milioni di euro netti annui più bonus. Molti prevedevano scintille tra lui e Aurelio De Laurentiis, persone dai caratteri forti. La cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG a gennaio, sostituito da un Noah Okafor fuori condizione, ha fatto arrabbiare non poco il tecnico pugliese.

Nonostante questa situazione, il Napoli è primo in classifica e c’è la possibilità che Conte rimanga. Non sono mancati i rumors inerenti un possibile addio, però il Corriere dello Sport ha scritto che De Laurentiis è pronto a fare un mercato da circa 150 milioni per convincerlo a rimanere. L’allenatore azzurro vuole garanzie e le dovrebbe ottenere, anche se prima il focus è sulla conquista dello Scudetto.