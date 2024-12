Milan, possibile cessione a sorpresa a gennaio: era un titolare inamovibile

Al Milan ha sempre meno spazio: il giocatore potrebbe decidere di andar via a gennaio, ecco tutti i dettagli.

Il Milan sta facendo le proprie valutazioni in vista del mercato di gennaio. Ibrahimovic, prima del match con lo Slovan Bratislava, è stato piuttosto chiaro: la società è disponibile ad intervenire se l’allenatore lo riterrà necessario. In attesa di sviluppi, che la squadra abbia bisogno di qualche rinforzo non c’è alcun dubbio. In due ruoli in particolare: in difesa e a centrocampo. Attenzione però, perché potrebbe servire anche qualcosa in più in caso di cessioni.

La sessione di gennaio infatti per il Milan sarà interessante anche dal punto di vista degli addii. In prima fila per una nuova sistemazione c’è Luka Jovic, ad oggi infortunato ma fuori dal progetto tecnico ormai dalla scorsa estate. I rossoneri potrebbero pensare di piazzarlo altrove: meglio se a titolo definitivo, magari per una cifra intorno ai 7-8 milioni, ma anche un prestito potrebbe andar bene. Ma non è finita qui e occhio alle sorprese: c’è chi era un titolare inamovibile fino a pochi giorni fa ma che ha ormai perso tante quote nelle gerarchie e per questo un addio a sorpresa a gennaio non è da escludere.

Tomori gioca sempre meno: addio a gennaio?

Fonseca oggi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Stella Rossa e ha detto una frase molto importante per quanto riguarda la formazione che schiererà: “Forse cambierò qualcosa ma non i due centrali di difesa“. Ormai la strada è tracciata: per il tecnico rossonero Gabbia e Thiaw sono la miglior coppia al momento, cosa di cui vi avevamo parlato in tempi non sospetti.

Per Fikayo Tomori quindi lo spazio è sempre meno, ed è una sorpresa visto che solo fino a pochi mesi fa era considerato un titolarissimo del Milan. A Madrid, contro il Real, ha fatto una grande prestazione ma poi, con il rientro a pieno regime di Gabbia dopo l’infortunio, non c’è stata più storia: i titolari sono loro due, e per il difensore inglese lo spazio è sempre meno. A questo punto non è da escludere che possa chiedere la cessione già a gennaio. Un ritorno in Inghilterra magari, che permettere ai rossoneri anche di guadagnare un bel po’ dalla sua cessione. La valutazione oggi è di almeno 30 milioni, ma potrebbe anche aumentare. Di certo Tomori ha caratteristiche lontane da quello che vuole fare Fonseca in fase difensiva: evidentemente, nel corso di questi mesi non è riuscito a migliorare granché.