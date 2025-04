Già pronto a svuotare l’armadietto, l’addio al Milan è cosa fatta

Il giocatore è pronto a lasciare il Milan a giugno: per lui non c’è più spazio, possibile clamorosa cessione in Serie A

In estate sarà rivoluzione. Qualcosa si è già mosso a gennaio con gli addii di Calabria e Bennacer, altri due importanti elementi dello Scudetto del 2022: di quel meraviglioso trionfo, ne sono rimasti soltanto in sei, e di questi sei in pochissimi sono sicuri di restare anche l’anno prossimo. Nel giro di qualche anni, Furlani ha smantellato la squadra che aveva compiuto quel miracolo e che Maldini e Massara avevano faticosamente creato. I due ex dirigenti avevano posto le basi di un meraviglioso percorso, purtroppo distrutto dal percorso successivo: e infatti, dopo quattro anni di fila, il Milan non giocherà la Champions nella prossima stagione.

A giugno la rivoluzione continua e coinvolgerà, stavolta, molti dei giocatori che invece ha acquistato il gruppo di lavoro: fra i tanti (e con una pioggia di milioni spesi), si salvano Pulisic, Reijnders e pochi altri. Fra le grandi delusioni, in seguito anche ad un ottimo primo anno con la maglia del Milan, c’è Ruben Loftus-Cheek. E il suo destino appare ormai segnato.

Cessione decisa: lascia il Milan a giugno

L’inglese con Stefano Pioli aveva fatto la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo: per quel modo di giocare, le sue caratteristiche erano perfette. Male, malissimo con Fonseca mentre con Conceicao non l’abbiamo mai visto a causa del lungo infortunio che l’ha tenuto fuori per tre mesi; una volta rientrato, a Napoli si è dovuto improvvisamente operare di appendicite, allungando così il suo periodo di stop di quest’anno.

Una stagione terribile la sua ed è probabilmente anche l’atto finale della sua storia coi rossoneri. In scadenza di contratto a giugno 2027, il centrocampista inglese potrebbe partire per una cifra intorno ai 15 milioni: dopo un anno così, difficile chiedere di più. I rossoneri attendono proposte: potrebbe arrivare qualcosa dall’Arabia Saudita, ma lui spinge per il ritorno in Inghilterra. Nei mesi scorsi si era parlato di un possibile approdo all’Al-Nassr di Stefano Pioli, ma l’allenatore sembra sul punto di andar via. Ed è qui che potrebbe nascere una clamorosa operazione di mercato.

Pioli sembra uno dei candidati più forti per la panchina della Roma: Claudio Ranieri ha una stima profonda dell’ex allenatore del Milan e sembra orientato ad affidare a lui questo importante incarico. E chissà che non possa richiedere come acquisto proprio quel Loftus-Cheek che con lui ha reso come non era mai riuscito in carriera. Un affare che, magari, potrebbe coinvolgere Tammy Abraham e Saelemaekers.