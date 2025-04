Quattro centrali, ne restano due: il Milan ha fatto la sua scelta

In attesa di direttore sportivo e allenatore, il Milan sembra avere le idee chiare per la difesa: chi va e chi resta, i dettagli

La difesa è uno dei reparti che, durante l’estate, avrà bisogno di massiccio intervento per essere finalmente sistemata. La scorsa estate, nella lunga lista di errori commessi dalla dirigenza, si è sottovalutata l’importanza di acquistare un difensore di spessore che potesse alzare il livello della squadra e, soprattutto, aiutare Thiaw e Gabbia. La scelta è ricaduta su Pavlovic, un difensore che, per caratteristiche, non c’entrava niente con il modo di difendere di Fonseca e che, ancora oggi, non convince a pieno.

Il Milan ha investito 20 milioni per acquistarlo e a gennaio ha già provato a venderlo in Turchia: il giocatore non ne ha voluto sapere e ha trovato più continuità di minutaggio rispetto all’ultimo periodo con Fonseca. Il difensore serbo piace ai tifosi per la sua attitudine, ma gli errori commessi in questa stagione sono tantissimi. Certamente è di buona compagnia. Il suo futuro però potrebbe essere ancora in rossonero: come sempre, tutto dipende da chi sarà il nuovo allenatore.

Difesa Milan, chi va e chi resta: la situazione

Come cambierà il reparto? Pavlovic ha buone possibilità di restare, ma tutto dipende dalle offerte. Se arriveranno proposte importanti, allora il Milan lo venderà. Questa regola, in realtà, vale per tutti, e per questo nessun giocatore dei rossoneri si può considerare davvero incedibile: alle cifre importanti questa società non dice no, come ha già ampiamente dimostrato. Per quanto riguarda la situazione degli altri centrali, invece, la situazione è piuttosto chiara.

Chi è certo della cessione è Fikayo Tomori: in questa stagione ha perso il posto da titolare con Fonseca, diventando praticamente l’ultima scelta, e anche con Conceicao è diventato solo una riserva – dopo che il nuovo allenatore gli aveva dato minuti e fiducia nelle prime partite. Il suo rendimento però è stato molto scarso e per questo non ha più giocato: a gennaio era stato ceduto al Tottenham, ma ha preferito restare. La situazione non è migliorata e stavolta l’addio è più che scontato.

Un altro che potrebbe andar via è Thiaw, che è il miglior difensore del pacchetto arretrato: se arrivano 30-35 milioni, il Milan lo lascerà partire. L’unico certo di restare è Matteo Gabbia, bandiera del club che, di recente, ha firmato un importante rinnovo di contratto. Come detto, anche Pavlovic ha buone possibilità di stare almeno un’altra stagione in rossonero. Ma di questo, e di molto altro, avremo certezze soltanto dopo l’arrivo del direttore sportivo e del nuovo allenatore.