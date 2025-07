E’ già emergenza, l’addio mette nei guai Allegri

Ecco cosa sta succedendo. Il Milan è pronto a cedere il giocatore, che non rientra nei piani del club rossonero, ma c’è un problema

Lunedì sette luglio è iniziata l’avventura del nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Il ritiro a Milanello è cominciato con tutta la rosa a disposizione, a parte Luka Modric, ancora impegnato con il Real Madrid, e Santiago Gimenez, che ha giocato fino a qualche ora fa con il Messico.

Qualche giorno di riposo, prima di varcare i cancelli di Milanello, quando però la squadra non ci sarà. I rossoneri, infatti saranno impegnati in tournée:

– 23/07, Singapore: Arsenal-Milan

– 26/07, Hong Kong: Milan-Liverpool

– 31/07, Perth: Perth Glory-Milan

– 09/08, Dublino: Leeds United-Milan

– 10/08, Londra: Chelsea-Milan

Per le prime tre partite nel tour Asia-Pacifico una loro presenza è certamente da escludere. Ci sarà, dunque, da attendere per vedere all’opera con la maglia del Milan, il Pallone d’Oro croato. A ‘pesare’, però, vista l’abbondanza a centrocampo, sarà soprattutto l’assenza dell’attaccante messicano.

Igli Tare ha chiesto del tempo per l’acquisto del nuovo bomber e appare evidente che si possa andare oltre metà agosto. Per le prime amichevoli così, Allegri rischia di presentarsi senza centravanti. Lorenzo Colombo, l’unico attualmente in rosa, può partire da un giorno all’altro: le squadre interessate a lui non mancano e con il Torino si può chiudere a breve.

Milan senza centravanti, in tournée con un tridente inedito

Sull’ex Empoli si registra l’interesse anche di Genoa e Parma. Non è dunque da escludere che il Milan voli a Singapore senza una prima punta. Sarà così interessante capire le scelte di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese potrebbe rilanciare Noah Okafor o affidarsi ad un tridente tutto inedito che stuzzica la fantasia di molti tifosi, quello composto da Rafa Leao, Cristian Pulisic e Alexis Saelemaekers.

Un tridente mobile, in cui possono scambiarsi di posizione. Il portoghese, l’americano e il belga sono destinati a rimanere al Milan e questo può incentivare Allegri a provarli insieme. Nel reparto offensivo ci sono al momento anche Mattia Liberali e Samu Chukwueze, entrambi come Noah Okafor e Lorenzo Colombo, però, sono destinati a fare le valigie.

Chissà però che qualcuno non riesca a convincere Allegri, facendogli cambiare idea. Non lo farà Francesco Camarda, che è già sbarcato nel Salento per iniziare la sua prima avventura lontano dal Milan.