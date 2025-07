Occhi in casa della rivale, il rinforzo per le fasce arriva dalla Serie A

Uno dei club più attivi in sede di mercato in questa prima parte dell’estate è certamente il Milan con i rossoneri che hanno già mosso diverse pedine sia in entrata che in uscita.

Per quello che riguarda i colpi in arrivo si attende la risposta definitiva per Jashari, uomo d’ordine del centrocampo che potrebbe sistemare il reparto mediano a disposizione di Massimiliano Allegri. Una volta sistemata la mediana, i rossoneri si muoveranno per chiudere colpi in altre zone del campo.

La difesa sarà ritoccata molto presto con il Milan che segue ormai da tempo Giovanni Leoni ma che sa di dover portare a disposizione di Massimiliano Allegri anche due nuovi terzini, uno a destra e uno a sinistra. In queste ultime ore sarebbe spuntata una nuova ipotesi per sistemare le fasce difensive con il Milan pronto a dare l’assalto ad un calciatore di una rivale. Nei prossimi giorni potrebbero esserci dei contatti con i rossoneri intenzionati a sistemare la retroguardia quanto prima.

Affondo Milan sul mercato: i rossoneri puntano un rivale

Stando a quanto affermato da Sportmediaset, il Milan avrebbe messo nel mirino Dodò, terzino destro della Fiorentina che sembra essere in uscita dalla squadra viola essendosi bloccate le trattative per il rinnovo del brasiliano con la squadra toscana.

Classe 1998, il terzino appare destinato a salutare la Fiorentina in estate con i viola che vogliono provare a fare cassa il più possibile con la partenza dell’esterno brasiliano. Il suo contratto con la società di Rocco Commisso scadrà nel giugno del 2027 e Dodò, che avrebbe voluto un ritocco dello stipendio, sarebbe pronto a cambiare aria già durante questa estate.

La concorrenza non manca per l’esterno, anche per quello che riguarda la Serie A. Roma e Inter tengono sotto controllo la situazione con i nerazzurri che rischiano di perdere Dumfries in vista della stagione che sta per prendere il via. In caso di cessione dell’olandese Marotta ed Ausilio darebbero l’assalto all’esterno della Fiorentina che viene valutato circa 25 milioni di euro.

Una somma che il Milan ha di fatto incassato dalla cessione di Theo Hernandez all’Al Hilal con i rossoneri che potrebbero quindi reinvestire la cifra su un nuovo terzino. Non sono però da escludere altre piste con Pubill dell’Almeria che resta sempre una possibilità per il club meneghino, deciso a regalare a Massimiliano Allegri l’organico il più pronto possibile in un breve lasso di tempo.