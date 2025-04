Milan, doppio colpo dal Belgio: rispunta un obiettivo di Maldini

Il club rossonero mette nuovamente gli occhi sui talenti della Jupiler Pro League: c’è anche una vecchia idea di Maldini e Moncada.

I tifosi del Milan non vedono l’ora che questa stagione termini e di vedere come la società si comporterà per rilanciarsi nella prossima. Ci saranno diversi cambiamenti nella squadra, compreso il nome di chi sarà chiamato ad allenarla.

In ogni reparto sarà necessario intervenire, perché questi mesi hanno evidenziato problemi ovunque. A centrocampo non è bastato prendere Youssouf Fofana per avere sufficiente equilibrio e solidità, anche perché l’ex Monaco è arrivato a dicembre stremato per il continuo utilizzo e ha poi faticato a tornare in condizione. Nel mercato invernale bisognava prendere una valida alternativa e dal Monza è arrivato un Warren Bondo infortunato e al quale serviva tempo.

Sicuramente, la prossima campagna acquisti estiva porterà anche un centrocampista bravo in fase difensiva, capace di recuperare palloni e di dare quell’equilibrio che raramente c’è stato. È un tipo di calciatore che serve, al netto di chi c’è oggi.

Milan, ritorno di fiamma per il centrocampo

Ovviamente, bisogna attendere la scelta del nuovo direttore sportivo per farsi un’idea più chiara di che piega prenderà il calciomercato del Milan. Ma chi c’è oggi nel management dell’area tecnico-sportiva dovrebbe rimanere e ha già dei nomi da mettere sul tavolo in vista della prossima estate.

Uno dei profili nella lista è Raphael Onyedika, nigeriano classe 2001 che milita nel Club Bruges. È approdato in Belgio ad agosto 2022 dopo un investimento da circa 9,5 milioni di euro, una cifra che il Milan decise di non spendere per portarlo via dai danesi del Midtjylland. Paolo Maldini e Frederic Massara, allora a capo dell’area tecnico-sportiva rossonera, avevano pensato anche a lui per il dopo Kessie.

Onyedika ha trovato continuità di impiego nel Club Bruges, totalizzando 133 presenze condite da 6 gol e 4 assist. Il suo contratto scade a giugno 2027 e il cartellino viene valutato circa 25 milioni dalla sua attuale società.

Ma il nigeriano non è l’unico della squadra nerazzurra ad essere finito nel mirino del Milan: c’è anche Maxim De Cuyper, terzino sinistro belga classe 2000 indicato come possibile sostituto di Theo Hernandez. Quest’ultimo è lontano dal rinnovo del contratto (scadenza giungo 2026) e senza un nuovo accordo verrà venduto nel prossimo calciomercato estivo.

De Cuyper, accostato pure alla Juventus, ha un prezzo sui 20 milioni. Ha catturato l’attenzione anche in Premier League, quindi non sarà semplice assicurarselo. Il giocatore è pronto a fare un salto importante nella propria carriera.