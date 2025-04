Scommesse illegali, 12 giocatori di Serie A indagati: c’è un milanista

Si riapre l’indagine in merito alle scommesse illegali dopo quanto accaduto a Tonali e Fagioli: 12 giocatori nel mirino, c’è anche un milanista

Eravamo sul finire del 2023 quando, come un fulmine a ciel sereno, durante una sosta per gli impegni delle Nazionali, scoppiò il caso calcioscommesse. Sono passate alla storia le immagini delle forze dell’ordine a Coverciano per interrogare Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Il primo era appena passato dal Milan al Newcastle per quasi 60 milioni: aveva davanti a sé un percorso importante in Premier League ma da questa indagine si arrivò alla squalifica per quasi un anno.

Per lui e anche per Nicolò Fagioli per aver scommesso anche sugli esiti delle partite di calcio (addirittura Tonali su quelle del Milan stesso). Dopo una lunga e meritata squalifica, entrambi sono tornati in campo e si sono messi alle spalle questa brutta vicenda. Che però sembra destinata a non finire: come riporta il Corriere della Sera, la Procura di Milano sta indagando su altri 12 giocatori della nostra Serie A per fatto scommesse tramite siti illegali. I nomi di questi giocatori sarebbero emersi tramite le indagini fatte sui cellulari sequestrati a Tonali e Fagioli.

Florenzi indagato per scommesse illegali: cosa rischia

Fra gli indagati della Procura, con tanto di richiesta di arresti domiciliari, ci sono anche i due gestori di questi siti illegali e tre amministratori di una gioielleria milanese. Che, stando alla ricostruzione delle indagini, sarebbe funzionata come una sorta di banca per regolare i conti. Tonali e Fagioli avrebbero convinto poi altri calciatori a partecipare a questo tipo di scommesse.

Per gli inquirenti, Fagioli avrebbe negato di aver spinto amici e colleghi ad utilizzare queste piattaforma ma questa versione sarebbe contraddetta da quanto emerso dalle indagini sul suo cellulare. In questo, invece, pare che Tonali sia stato più sincero. Fra i dodici giocatori, secondo quanto riportato da ANSA, ci sarebbe anche Alessandro Florenzi, attuale terzino del Milan (reduce da un lunghissimo infortunio e tornato a disposizione solo da poche settimane).

A lui poi se ne aggiungono altri: Nicolò Zaniolo (nome era già stato iscritto a Torino), McKennie, Perin, Ricci, Bellanova, Buonaiuto, Paredes, Falzarano, Cancellieri, Firpo, Marco Sartori, Angel Di Maria e anche altri sportivi come, ad esempio, il tennista Matteo Gigante. Stando ad una prima ipotesi, dal punto di vista penale i calciatori coinvolti non rischiano molto: probabilmente, solo il pagamento di una oblazione. Bisognerà però capire cosa deciderà di fare il giudice sportivo, al quale verrà trasmesso il tutto.