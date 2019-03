NEWS MILAN – Ovviamente c’è amarezza nel gruppo rossonero per la sconfitta nel derby di campionato contro l’Inter. Poteva essere l’occasione per allungare sui cugini e consolidare il terzo posto, invece il Diavolo ha perso e subito il sorpasso in classifica.

Tanta delusione, perché la possibilità di evitare la sconfitta c’era. Il Milan ha commesso troppi errori ed è stato punito. Samuel Castillejo nel secondo tempo ci ha provato a dare una scossa alla squadra, ma con alterne fortune. Se in avanti è riuscito a fare alcune buone giocate, invece difensivamente è stato protagonista del fallo da calcio di rigore su Matteo Politano. Un tocco leggero sul giocatore nerazzurro, ma ritenuto falloso.

L’esterno offensivo spagnolo è molto dispiaciuto per la sconfitta nel derby Milan-Inter, ma allo stesso tempo motivato a reagire in vista dei prossimi impegni della squadra. Su Twitter ha scritto questo queste considerazioni: «C’è grande tristezza dopo questa sconfitta…ma sono sicuro che questo gruppo saprà rialzarsi. Torneremo dopo la sosta più carichi e determinati di prima! Grazie ai nostri tifosi per essere sempre con noi”.

Castillejo potrebbe anche giocare titolare in Sampdoria-Milan del 30 marzo, dato che il connazionale Jesus Suso non sta certo brillando in questi mesi. L’ex Villarreal sta meglio fisicamente e meriterebbe una chance dal primo minuto. Vedremo se Gennaro Gattuso darà fiducia al numero 7 rossonero, desideroso di dimostrare il proprio valore.

C’è grande tristezza dopo la sconfitta di questa sera…ma sono sicuro che questo gruppo saprà rialzarsi. Torneremo dopo la sosta più carichi e determinati di prima! 🔴⚫️ Grazie ai nostri tifosi per essere sempre con noi ❤️🖤 #ForzaMilan #derby @acmilan pic.twitter.com/hMypSy1m42 — Samuel Castillejo (@SamuCastillejo) 18 marzo 2019

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it