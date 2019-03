MILAN NEWS – Sarà un Milan piuttosto diverso da quello visto negli ultimi mesi quello che Gennaro Gattuso sembra intenzionato a schierare domani sera contro la Sampdoria.

Il tecnico, che ha parlato oggi in conferenza stampa senza dare grosse informazioni sullo schieramento anti-Samp, ha guidato la rifinitura in mattinata prima della partenza del Milan in direzione Genova. Diversi gli esperimenti che dovrebbero essere apportati allo schieramento secondo le ultime indicazioni di Sky Sport arrivate dal centro sportivo di Milanello.

Le ultime informazioni parlano di un quasi sicuro turno di riposo per Franck Kessie e per Lucas Paquetà. I due centrocampisti, rientrati da poco dalle rispettive Nazionali, sono stati convocati da Gattuso ma probabilmente partiranno dalla panchina. Al loro posto dovrebbero giocare Lucas Biglia, che tornerebbe dal 1′ minuto al centro della linea mediana, e Hakan Calhanoglu, pronto a transitare a centrocampo come mezzala sinistra.

In attacco spazio molto probabile a Samu Castillejo, esterno offensivo che ha dimostrato di essere molto utile sia dall’inizio che a gara in corso. Il classe ’94 partirà nel ruolo di ala sinistra, con Jesus Suso confermato a destra. A completare il tridente d’attacco, ovviamente, Krzysztof Piatek, a caccia del nono centro ufficiale con la maglia del Milan.

SAMPDORIA–MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Castillejo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

