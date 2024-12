Incontro a San Siro: la decisione del Milan su Fonseca

Tutto chiarito fra Fonseca e la società: ieri c’è stato un importante incontro a San Siro, il retroscena

Giorni ad alta tensione in casa Milan nonostante la vittoria in Champions League contro la Stella Rossa. Tre punti sudatissimi che hanno aumentato le probabilità di qualificazione agli ottavi di finale senza passare dai Play Off. Eppure, non si può essere del tutto soddisfatti. O meglio, non lo è Paulo Fonseca, che nel post partita si è letteralmente sfogato contro alcuni dei suoi giocatori. Non ha fatto nomi, ma non è difficile capire con chi ce l’avesse.

I tifosi si aspettavano una reazione importante da parte della società. Invece, come spesso succede in casi come questo, la dirigenza non parla e non si vede. Il modus operandi è sempre lo stesso (come anche nel caso del Cooling Break, definito un “non evento” da Giorgio Furlani…) ed era facile da prevedere. Il Corriere della Sera però stamattina ha parlato di un incontro fra Fonseca e Zlatan Ibrahimovic ieri pomeriggio a San Siro, in occasione della consueta festa di Natale del settore giovanile. Un incontro che ha permesso alle parti di chiarire la propria posizione e, soprattutto, di chiudere la questione.

Fonseca ha incontrato Ibrahimovic, cosa si sono detti

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Fonseca avrebbe ribadito a Ibrahimovic la volontà di dare una scossa alla squadra, e in particolar modo ad alcuni giocatori, dopo una partita brutta e sotto tono come quella giocata mercoledì sera. Il Corriere della Sera racconta di animi parecchio distesi rispetto al post partita e la risposta dello svedese è stata chiarissima.

La società sta con Fonseca e sposa in pieno il suo lavoro e la sua comunicazione. I dirigenti lasciano all’allenatore il pieno controllo delle questioni tecniche e si fida ciecamente di lui, per questo motivo non ha ritenuto opportuno intervenire. Il Milan appoggia quindi il tecnico ma tutta questa situazione continua a lasciare parecchie ombre e domande senza risposta. Intanto domani è giornata di vigilia e questo significa che il tecnico tornerà a parlare in conferenza stampa. Appuntamento alle ore 14:15 nella sala stampa di Milanello: si parlerà del Genoa, della festa dei 125 anni (che non si vivrà in un bel clima per tutta una serie di motivi) ma inevitabilmente anche di quanto accaduto in quel rovente post partita di mercoledì di Champions. C’è grande curiosità: oggi, anche grazie alle indiscrezioni filtrate da Casa Milan, la tensione è decisamente calata ma i tifosi continuano ad essere negativi e pessimismi. Come sempre, per risolvere tutto bisogna andare in campo a dimostrare che il messaggio del mister è stato recepito.