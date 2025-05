Grave infortunio e stagione finita, terremoto in casa Milan

Un grave infortunio rischia di aver scombussolato tutti i piani del Milan: adesso sul mercato può innescarsi un effetto domino molto pericoloso per i rossoneri

C’è un giocatore, particolarmente soggetto ad infortuni, che ha già concluso in anticipo la propria stagione e non parteciperà nemmeno alla prima edizione dell’atteso Mondiale per Club. Furlani e Ibrahimovic ora temono delle ripercussioni.

Il Milan è nel bel mezzo di una rivoluzione tecnica, che dovrebbe vivere il suo culmine questa estate. Bisogna individuare al più presto un nuovo direttore sportivo, con il duello tra D’Amico e Tare che prosegue a distanza. Contestualmente andrà messo sotto contratto un nuovo allenatore, visto che anche in caso di vittoria in Coppa Italia Sergio Conceiçao dovrebbe salutare Milanello. I nomi di Sarri, Allegri e Farioli continuano a circolare, ma al momento poche conferme. Poi c’è il tema del mercato, che sarà più chiaro solo dopo l’annuncio del nuovo mister, ma che prescinde il alcune mosse dalla scelta tecnica.

In particolar modo andrà tenuta sotto stretta osservazione la vicenda legata a Theo Hernandez e Rafa Leao. Di certo con Sergio Conceiçao i rapporti sono migliori di quanto fossero con Fonseca, però da qui ad una permanenza sicura ce ne passa. Soprattutto il laterale francese potrebbe essere strappato ai rossoneri dal club che glielo ha ceduto.

Altro grave infortunio peer Mendy: il Real Madrid ora vuole subito Theo Hernandez

Il Real Madrid ha bisogno di rifare le fasce difensive. Se a destra il problema è già stato risolto, con l’ingaggio pesantissimo di un fenomeno come Alexander-Arnold (che lascerà Liverpool a parametro zero) a sinistra ancora non è stato individuato un nome. La situazione di Ferland Mendy suggerisce una ricerca urgente, visto che il francese è uscito malconcio dalla sfida con il Barcellona in Coppa del Re. Per lui, come riferito in una nota ufficiale del club: “E’ stata diagnosticata una rottura del tendine prossimale del retto femorale nel quadricipite destro. In attesa di evoluzione”. Lo stop sarà lungo e si aggiunge a tutti gli altri guai fisici che costantemente lo assillano da anni.

Basti pensare che in media, durante la sua permanenza al Real, Mendy ha saltato una media di 100 giorni a stagione (dal 2019). Il profilo che piace a Florentino Perez è quello di Theo Hernandez, cresciuto nel Real prima della cessione al Milan. Ora potrebbe essere arrivato il momento del ritorno a casa, con buona pace del Diavolo che vorrebbe trattenerlo in rosa.