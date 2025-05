Dalla Juventus al Milan: affare da 10 milioni per luglio

Un promettente calciatore italiano è finito nel mirino del club rossonero: l’affare potrebbe essere a buon prezzo.

Non potendo contare sui ricavi derivanti dalla partecipazione alla Champions League, il Milan dovrà fare una campagna acquisti estiva nella quale prestare ancora più attenzione alle occasioni a buon mercato.

Gli investimenti dipenderanno anche dalle cessioni, nelle quali la dirigenza dovrà essere abile a strappare condizioni favorevoli. In entrata potrebbe esserci anche qualche arrivo a parametro zero, quindi calciatori in scadenza di contratto a fine giugno 2025 e che non rinnoveranno.

E attenzione anche a dei giovani profili a prezzo contenuto che magari oggi militano in squadra di bassa classifica e che potrebbero meritare un investimento per il futuro. Negli ultimi giorni si è parlato di Giovanni Leoni del Parma, ma non è l’unico finito nel mirino del direttore tecnico Geoffrey Moncada.

Calciomercato Milan, colpo in Serie A: le ultime news

Un altro italiano monitorato dal Milan è Hans Nicolussi Caviglia, recentemente affrontato nel match di campionato disputato a Venezia. Il centrocampista classe 2000 ha messo in campo una buona prestazione e in casa rossonera hanno apprezzato. Ci saranno certamente delle valutazioni in vista della prossima finestra estiva del calciomercato.

Nicolussi Caviglia è cresciuto nel settore giovanile della Juventus e, oltre ad aver fatto parte del progetto Next Gen in Serie C, nel corso degli anni è stato anche ceduto in prestito a squadre come Perugia, Parma, Sudtirol e Salernitana. Il Venezia lo ha preso in prestito con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro e l’acquisizione del cartellino è diventata automatica il 1° febbraio scorso. L’accordo prevedeva anche 1,5 milioni di bonus.

Con la neopromossa ha finora totalizzato 31 presenze, 4 gol e 3 assist. Il Venezia sta lottando per non retrocedere nuovamente in Serie B, l’esito del campionato potrebbe incidere sul prezzo del cartellino. Oggi la società veneta valuta circa 8-10 milioni il cartellino del centrocampista.

Nicolussi Caviglia cercherà di fare il massimo in questo finale di stagione per aiutare la squadra allenata da Eusebio Di Francesco a salvarsi e per mettersi nella condizione di fare uno step avanti nella sua carriera nella prossima stagione. Il Milan e altri club lo monitorano con attenzione.

Tra i centrocampisti italiani, anche Samuele Ricci è nel radar rossonero. Il problema è che il Torino chiede circa 30 milioni per cederlo, quindi si tratta di capire se un simile investimento verrà ritenuto congruo dal management del Milan.