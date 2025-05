Ha già dimenticato il Milan: firma ad un passo con il nuovo club

Il Milan è già il passato: è pronto a firmare per il suo nuovo club, l’accordo è ormai raggiunto. I dettagli

La questione direttore sportivo sta diventando una vera e propria telenovela. L’ennesima, al Milan. La ricerca va avanti da mesi e, nonostante tutto il tempo passato, una decisione non è ancora stata presa. L’ultima parola spetta a Giorgio Furlani, che aveva scelto Fabio Paratici per poi fare un clamoroso dietrofront. I nomi di Igli Tare, libero, e Tony D’Amico, sotto contratto con l’Atalanta, sono i più forti ad oggi, ma non è possibile escludere altre piste clamorose: un nome a sorpresa o, addirittura, la decisione di non decidere e lasciare l’organigramma così com’è. Un’ipotesi che, considerando i precedenti, non sarebbe poi così sorprendente.

Senza ombra di dubbio, Paratici sarebbe stata la scelta migliore in assoluto: dirigente di grande esperienza e qualità, ha contribuito in maniera forte all’ultimo lungo ciclo vincente della Juventus e anche al Tottenham ha portato grande valore (su tutti Kulusevski, oggi uno dei migliori giocatori della Premier League). Con lui il Milan avrebbe ritrovato un certo livello di competenza dall’addio di Maldini e Massara ma purtroppo qualcosa è andato storto.

Paratici dimentica il Milan: pronto per una nuova avventura

Il nome di Paratici è tornato nelle cronache milaniste di recente: si è parlato di un incontro in gran segreto a Como con Gerry Cardinale e di un nuovo tentativo per averlo al Milan, declinato dal dirigente stesso. Che non ne ha più voluto sapere dopo quanto successo con il primo accordo (c’erano già i contratti pronti per essere firmati). Il dirigente, che vedrà scadere la sua squalifica il 1 luglio prossimo, è pronto adesso per ricominciare altrove.

Secondo quanto scrivono in Inghilterra, Paratici sarebbe ad un passo dal ritorno al Tottenham. Per un lui un ruolo molto importante in società da responsabile dell’area sportiva, al quale affidare le scelte più importanti. Fra queste, anche quella che avrebbe dovuto affrontare al Milan: il cambio di allenatore. La stagione che sta per concludersi del Tottenham è gravemente insufficiente e Ange Postecoglou, dopo che aveva sorpreso tutti al suo primo anno in Premier League, è fortemente a rischio per la prossima stagione.

Paratici, alla sua prima esperienza con gli Spurs, aveva portato a Londra Antonio Conte; ora potrebbe riprovarci con un italiano, ed è Simone Inzaghi, anche se è stato blindato di recente da Marotta sulla panchina dell’Inter. E il Milan? Lo scopriremo solo vivendo, ma è già tanto tardi ed è solo l’ennesima occasione persa. Errare è umano, perseverare…