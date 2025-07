Maignan fuori, gelo Milan: tifosi con le mani tra i capelli

Ecco cosa sta succedendo. La notizia arriva direttamente da Singapore: il punto della situazione sul portiere francese

E’ tutto pronto per la partita amichevole che opporrà il Milan all’Arsenal. Massimiliano Allegri conferma quanto emerso alla vigilia. L’unica assenza è quella di Mike Maignan, che si accomoderà in tribuna al pari di AlexJimenez e Youssouf Fofana Tra i Gunners mancano Gabriel Jesus e Madueke.

La novità, rispetto alle notizie dei giorni scorsi, è proprio l’assenza del portiere francese, out dall’undici titolare: l’estremo difensore non è in ottime condizioni. Secondo quanto appreso da MilanLive.it, sta lavorando per esserci contro il Liverpool, sabato prossimo.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Calafiori, Zinchenko; Norgaard, Rice, Nwaneri; Saka, Havertz, Martinelli. A disp.: Kepa, Setford, Rojas, Gabriel, Lewsi-Skelly, Kiwior, Timber, Odegaard, Merino, Lokonga, Zubimendi, Trossard, Nelson, Nichols, Dowman, Salmon, Copley, Kabia, Harriman-Annous. All. Arteta

MILAN (4-3-3): P.Terracciano; Tomori, Thiaw, Pavlovic, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Ricci, Musah; Saelemaekers, Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Torriani, Gabbia, F. Terracciano, Magni, Dutu, Bondo, Comotto, Libeali, Chukwueze, Okafor, Colombo. All. Allegri

Arbitro: Jansen Foo

Assistenti: Andy Tan – Abdul Hannan

IV Uomo: Abirami Naidu

Maignan out, la reazione social

Come era prevedibile l’assenza tra i titolari di Mike Maignan, alla prima stagionale sta facendo parecchio discutere. La posizione del Milan è alquanto chiara e sabato avremo la controprova. Ma nel frattempo molti tifosi su X pensano ci si altro dietro a questa assenza: c’è chi pensa sia infortunato e chi con qualche kg di troppo, ma c’è chi sostiene che possa esserci ancora il mercato. Il francese d’altronde ha un contratto in scadenza fra meno di un anno e dopo il no al Chelsea, non ci sono stati sviluppi in merito ad un rinnovo.