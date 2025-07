Prestito con diritto di riscatto, Milan pronto a chiudere la cessione

Uno degli esuberi rossoneri va verso la partenza, contatti avviati e buone chance di arrivare a un accordo totale.

La fine di luglio si avvicina e il Milan vuole accelerare il calciomercato sia in entrata sia in uscita. Sul fronte delle cessioni, è stato appena ceduto Tommaso Pobega al Bologna: prestito con obbligo di riscatto condizionato per un totale di 8 milioni di euro.

Un’altra partenza che potrebbe essere vicina è quella di Lorenzo Colombo. Il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha rivelato che Milan e Genoa sono ai dettagli di un’operazione che prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo legato al raggiungimento della salvezza e al totale tra presenze e gol. Il club rossonero può incassare complessivamente 10 milioni di euro.

Milan, non solo Lorenzo Colombo: un’altra cessione in arrivo

A differenza di Colombo, c’è chi non è partito con la squadra per la tournée in Asia e Oceania, in attesa di offerte per cambiare aria. Uno di questi è Emerson Royal, arrivato un anno fa per circa 15 milioni di euro e mai davvero convincente nella sua prima stagione in rossonero.

Il terzino brasiliano avrebbe dovuto lasciare Milano già a gennaio, però proprio nel momento in cui sembrava vicino alla cessione si infortunò seriamente e il trasferimento saltò. C’erano Fulham e Galatasaray pronti ad assicurarselo.

Il trasferimento in Turchia è ancora possibile. Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto, il Besiktas ha avviato i primi contatti per Emerson Royal. La possibile formula dell’operazione è quella del prestito con diritto di riscatto. Il calciatore ha aperto al passaggio nella squadra di Istanbul, dove è approdato anche Tammy Abraham, che ha avuto modo di conoscere durante la sua stagione al Milan.

Emerson Royal al Besiktas avrebbe la possibilità di giocare con continuità e di rilanciare la sua carriera. Tra Tottenham e Milan le cose non sono andate benissimo negli ultimi anni. Avrebbe preferito tornare al Real Betis, però a Siviglia non hanno mostrato interesse per il suo ritorno.

Andare in Turchia potrebbe essere la soluzione giusta. Adesso si tratta di capire se il Milan e il Besiktas riusciranno a raggiungere un accordo. Il club rossonero valuta il cartellino 12-13 milioni di euro. Igli Tare spera di riuscire a chiudere questa operazione entro la fine di questa settimana.