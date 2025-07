Altro colpo dal Real Madrid, dopo Modric il Milan vuole un altro affare a zero

Dal Real Madrid al Milan, un altro colpo a zero dopo Modric: un’opportunità da cogliere al volo, tutti i dettagli

Luka Modric è stato l’acquisto a sorpresa di questa sessione di calciomercato. Di Samuele Ricci sapevamo già: Furlani aveva da mesi imbastito l’operazione con il Torino e con il suo agente e non ha dovuto fare altro che chiuderla definitivamente dopo mesi e mesi di trattative. Modric, invece, è un’idea di Igli Tare, che è volato fino in Croazia, prima ancora dell’inizio del Mondiale per Club, per convincerlo del progetto. Non ci è voluto molto per strappargli un sì: Modric è da sempre un tifoso del Milan – la sua foto da bambino in maglia rossonera è famosissima – e anche per lui chiudere la carriera a Milano è una grande opportunità.

Affare ovviamente a costo zero: il croato compirà 40 anni a settembre, ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo. Allegri e Tare si aspettano da lui qualità ma soprattutto leadership che possa elevare il livello mentale della squadra. Dal Real Madrid potrebbe arrivare un altro giocatore con queste caratteristiche, quindi non solo tecniche, e anche lui è si è appena liberato a parametro zero dai Blancos dopo tantissimi anni.

Un altro colpo a zero dal Real Madrid

Di recente, dopo il Mondiale per Club, il Real Madrid ha annunciato l’addio di Lucas Vazquez. Scaduto il contratto, il giocatore e il club, di comune accordo, hanno scelto di non proseguire insieme. Lo spagnolo non è un fenomeno ai livelli di Modric, ma è sempre stato un elemento importante per disponibilità, attitudine e duttilità. Ancelotti in lui ha trovato una grande risorsa dopo il gravissimo infortunio di Carvajal al ginocchio un anno fa.

Vazquez, inoltre, è stato più volte accostato al Milan negli scorsi anni, ma lui non si è mai mosso da Madrid. Adesso, dopo tanti anni, saluta la capitale spagnola ed è pronto per una nuova avventura. Ad oggi non ci sono trattative concrete in corso e con il Milan non c’è assolutamente nulla: nessun contatto né sondaggio. Vazquez vuole scegliere con calma la sua prossima destinazione e il Milan sarebbe senza ombra di dubbio una grande opportunità. Inoltre, Allegri avrebbe a disposizione non solo un esterno destro ma un giocatore di grande duttilità, in grado anche di ricoprire il ruolo di terzino che oggi in squadra manca dopo il non riscatto di Walker e l’addio ormai certo di Emerson Royal.