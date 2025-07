Via dal Milan dopo l’Asia: i rossoneri lo cedono in Serie B

Il giocatore è volato a Singapore con la squadra ed è pronto a mettere minuti sulle gambe con Massimiliano Allegri alla guida

Manca poco al calcio d’inizio della prima amichevole ufficiale del Milan di Massimiliano Allegri. C’è curiosità per vedere all’opera la squadra rossonere del tecnico livornese contro l’Arsenal. Mancano ancora diverse pedine, ma l’ex Juventus è intenzionato a far sul serio fin dall’inizio. Vuole una squadra pronta per quando inizierà la stagione.

PORTIERI : Maignan, Raveyre, P. Terracciano, Torriani.

: Maignan, Raveyre, P. Terracciano, Torriani. DIFENSORI : Bartesaghi, Dutu, Gabbia, Jimenez, Magni, Pavlovic, F. Terracciano, Thiaw, Tomori.

: Bartesaghi, Dutu, Gabbia, Jimenez, Magni, Pavlovic, F. Terracciano, Thiaw, Tomori. CENTROCAMPISTI : Bondo, Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Pulisic, Ricci, Saelemaekers.

: Bondo, Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Pulisic, Ricci, Saelemaekers. ATTACCANTI: Chukwueze, Colombo, Leao, Liberali, Okafor.

Questi sono i giocatori convocati da Massimiliano Allegri. Non mancano gli elementi che difficilmente faranno parte della rosa della stagione 2025-2026. Tra gli attaccanti, Lorenzo Colombo e Noah Okafor sono destinati a fare le valigie, così come Terracciano tra i difensori. Stessa sorte dovrebbe toccare a Samu Chukwueze e Mattia Liberali, ma non è ancora detta l’ultima parola. Non ci sono dubbi, invece, su Yunus Musah, che non rientra nei piani della società ed è stato ufficialmente messo sul mercato.

Calciomercato Milan, giovani in prestito: Dutu in Serie B

In rosa, poi, ci sono anche dei giovani, come Comotto e Dutu. Entrambi dovrebbero essere ceduti in prestito in Serie B. Sono due elementi sui quali il Milan crede davvero molto. Il centrocampista, figlio d’arte, sta stupendo tutti, per la sua personalità in mezzo al campo.

C’è poi il centrale italo-rumeno, che lo scorso 23 novembre ha compiuto 19 anni. Fisicamente è già pronto per giocare con i grandi, ma chi lo conosce bene e ha seguito da vicino la sua crescita non ha dubbi sul fatto che riuscirà ad imporsi ad alti livelli.

E’ reduce da ben trenta partite, ventinove di queste giocate con la maglia della Primavera, ma ha collezionato anche una presenza con il Milan Futuro. Vederlo adesso con la squadra di Massimo Oddo, in Serie D, appare, però, alquanto complicato. Il Diavolo sta riflettendo per capire quale possa essere la soluzione migliore per Matteo Dutu, che contro l’Arsenal e poi contro il Liverpool proverà a mettersi in mostra anche per pochi minuti.

Sta così prendendo sempre più piede l’idea di prestarlo in Serie B. A chiedere informazioni sul giocatore sono stati il Modena, il Mantova e la Reggiana, ma attenzione alla Carrarese.