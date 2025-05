Ultim’ora da Milanello, Jovic e non solo: doppia buona notizia per Conceicao

Arrivano ottime notizie da Milanello: Conceicao può sorridere, è successo durante l’allenamento di oggi. I dettagli

Il Milan si sta preparando per questo finale di stagione. L’unica partita degna di nota è la finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio contro il Bologna all’Olimpico di Roma: è la data cerchiata in rosso da ogni milanista. Sergio Conceicao ha la possibilità di portare a casa il secondo trofeo in sei mesi: il suo impatto sul mondo rossonero non è stato dei migliori, e la classifica in campionato parla chiaro, ma può comunque lasciare il segno con due successi. Che non cambiano di molto il giudizio sul suo operato e, in generale, dell’annata della squadra, ma sono ugualmente importanti.

I rossoneri hanno vinto tre delle ultime quattro partite (con un solo gol subito). Certamente il cambio di sistema di gioco ha portato qualche vantaggio, ma servirebbero altri test per avere un quadro ancora più chiaro. Conceicao è intenzionato a confermare lo stesso undici delle ultime gare anche col Genoa lunedì, con un dubbio che riguarda l’attacco: tre opzioni per un solo posto.

Chi si rivede: ritorno in gruppo a Milanello

Chi vive il momento migliore è senza dubbio Luka Jovic, autore di due gol all’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Prima della gara col Venezia, il serbo, inizialmente inserito fra i titolari, ha dovuto dare forfait per un problema lombare. In questi giorni l’ex Fiorentina ha lavorato a parte per recuperare il prima possibile e anche oggi da Milanello arrivano in merito notizie positive.

Jovic sta meglio: anche oggi ha fatto lavoro personalizzato propedeutico al rientro in gruppo fra domani e sabato. La partita col Genoa si giocherà lunedì quindi è probabile che riuscirà a recuperare del tutto e ad essere almeno fra i convocati. Da capire poi se scenderà in campo da titolare o meno, considerando che, con una finale di Coppa Italia molto vicina, sarebbe meglio non rischiare.

Anche perché le alternative nel ruolo non mancano: Abraham sta bene ormai da settimane, Gimenez ha segnato col Venezia nonostante la prestazione negativa. Sarebbe forse utile dare fiducia al messicano in vista della prossima stagione: arrivato per oltre 30 milioni a gennaio, è lui l’attaccante sul quale puntare per il futuro. Inevitabilmente. Ne sapremo di più nei prossimi giorni: Conceicao parlerà in conferenza stampa domenica pomeriggio a Milanello e farà il punto della situazione. Notizie positive anche per Emerson Royal, tornato oggi a lavorare in gruppo. Si va quindi verso un tutti disponibili per la finale.