Supercoppa Italiana, ufficiale: scelta la sede del 2026

Poco fa è stato ufficializzato dove si giocheranno le partite della prossima edizione della Supercoppa Italiana.

A gennaio il Milan è stato grande protagonista della Final Four che ha assegnato la Supercoppa Italiana. Due vittorie in rimonta contro la Juventus e l’Inter, poi il trofeo alzato al cielo a Ryad.

Sergio Conceicao era appena arrivato per sostituire l’esonerato Paulo Fonseca e ha subito portato a casa un successo prestigioso. Quella coppa mancava in bacheca dal 2016, quando i rossoneri allora allenati da Vincenzo Montella superarono la Juve ai calci di rigore a Doha (Qatar).

Nel 2025 il Paese del Medio Oriente che ha ospitato la competizione è stato un altro, l’Arabia Saudita, ma il Diavolo ha avuto la meglio. In queste settimane si è discusso di quella che sarà la prossima sede in cui si disputeranno i match che metteranno in palio la Supercoppa Italiana.

Supercoppa Italiana 2026: ecco dove si giocherà

Milan e Bologna, in quanto finaliste della Coppa Italia 2024/2025, si sono già qualificate ufficialmente per la prossima edizione del torneo. I rossoneri avranno la possibilità di rivincere il trofeo nel gennaio 2026.

Poco fa la Lega Serie A ha comunicato in via ufficiale che anche la prossima Supercoppa Italiana verrà assegnata in Arabia Saudita. Confermato anche il format con quattro squadre che potranno ambire ad aggiudicarsela. Verosimilmente, saranno Napoli e Inter ad aggiungersi a Milan e Bologna. Si tratta delle due squadre che occupano le prime due posizioni della classifica della Serie A e difficilmente l’Atalanta, ora terza a -6 dall’Inter e a -9 dal Napoli, guadagnerà la qualificazione.

Per contratto, l‘Arabia Saudita ospiterà un’altra edizione della Supercoppa Italiana nei prossimi tre anni. La Lega Serie A in futuro valuterà anche altre soluzioni, sempre in base ai soldi che verranno offerti e al potenziale di crescita in termini di mercato.

L’ultima edizione ha portato nelle casse della Lega Serie A circa 23 milioni di euro. Di questi, il montepremi suddiviso tra le squadre partecipanti era di circa 16,2 milioni: 1,6 milioni per ogni finalista semifinalista sconfitta, 5 milioni per la finalista perdente e 8 milioni per la finalista vincente. 2,2 milioni sono stati redistribuiti tra le altre sedici squadre della Serie A in pari uguali: circa 160 mila euro a testa.

L’Arabia Saudita sta investendo tanto nello sport ed essere la sede in cui si assegnano prestigiosi trofei di campionati europei è qualcosa di importante. Anche la Supercoppa Spagnola è stata messa in palio nel Paese asiatico.