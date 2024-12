Tifosi del Milan gelati, l’annuncio sul gioiello mette in ansia i rossoneri

Colpo di scena in casa Milan, dopo le parole di Paulo Fonseca un nuovo scossone rischia di abbattersi sul club meneghino.

Altra vittoria da fiato sospeso per il Milan che è riuscito a strappare il bottino pieno in Champions League, 2-1 casalingo alla Stella Rossa e tutti a casa, ma ora è chiamata a confermarsi anche in campionato. Parole al veleno nel post partita da parte di Paulo Fonseca e ambiente che rischia di trasformarsi nuovamente in una polveriera.

Commenti post gara assolutamente particolari da parte del tecnico rossonero che ha detto di lavorare sempre con grande intensità nel nome del Milan, cosa che tutti i suoi giocatori possono dire. Di nomi non ne sono stati fatti, ovviamente, ma in giro alcuni tifosi si sono fatti un’idea. Insomma, una nuova rivoluzione sembra ormai pronta a bussare alle porte del club meneghino.

In attesa di capire quale sarà la prossima risposta del campo, senza dimenticare che a breve riaprirà il calciomercato, chi ha voluto parlare in anticipo è stato l’agente del calciatore. Futuro ormai deciso per il giovane talento rossonero.

Calciomercato Milan, deciso il futuro del fenomeno: parla l’agente

Qualcuno sperava di poterlo vedere stabilmente in prima squadra, trasformandolo magari in un rinforzo di gennaio, ma il suo procuratore ha detto che c’è ancora bisogno di tempo. Ad aver svelato che ne sarà del suo assistito è stato Stefano Antonelli, agente di Mattia Liberali che ha detto che non si muoverà dal Milan. Nelle ultime ore si è parlato anche di cessione ma il futuro sembra ormai scritto.

Liberali, lo ha confermato Antonelli ai microfoni di Radio Firenzeviola, rimarrà a disposizione di Fonseca e farà avanti e indietro tra prima squadra e Milan Futuro. “Ha già dimostrato ma facciamogli fare altri step” ha detto l’agente che è felice di sapere che in giro l’interesse nei confronti del suo assisto stia crescendo ma che ritiene che il salto sia ancora prematuro. Su di lui ci sarebbero Fiorentina e Atalanta.

Liberali è nato nel 2007 e diventerà maggiorenne il prossimo aprile. Ancora nessuna presenza per lui in prima squadra e continua a districarsi tra Primavera e Serie C. Le sue prestazioni sono state fin qui buone ma il pubblico spera di poterlo vedere da vicino. Lo stesso Fonseca, sempre nel post partita di Champions, ha detto di essere pronto a puntare sui giovani ma ci vorrà ancora un po’ di pazienza. Ad oggi la cosa certa è che il baby fenomeno non lascerà Milanello.