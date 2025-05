Ansia Milan, l’infortunio che inguaia Conceicao: attesa per gli esami

L’infortunio rischia di creare guai seri per Conceicao in vista della finale di Coppa Italia: grande attesa per gli esami

Poco prima della metà del primo tempo di Genoa-Milan, Youssouf Fofana si è accasciato per un problema fisico. Stando alla ricostruzione di DAZN, il centrocampista francese non stava benissimo già nei minuti precedenti ma ha provato comunque a rimanere in campo, fino a quando ha deciso di fermarsi per evitare guai peggiori. L’ex Monaco è una pedina chiave per il Milan perché è l’unico centrocampista con determinate caratteristiche, tant’è che Conceicao ha deciso di sostituirlo con Rafael Leao e non con un altro mediano.

L’unico che avrebbe potuto sostituirlo anche nelle caratteristiche è Bondo, assente però per problemi fisici. Ora c’è grande attesa per gli esami strumentali ai quali si sottoporrà molto probabilmente domani il centrocampista francese. Secondo quanto raccolto da MilanLive.it, Fofana si è fermato a causa di un dolore al piede sinistro. Ora i test renderanno note le cause di questo problema, se è soltanto una botta o se c’è qualcosa di serio. Ricordiamo che il Milan fra meno di dieci giorni sarà in campo a Roma per la finale di Coppa Italia contro il Bologna di Italiano e, come detto, Fofana è un elemento chiave e indispensabile.