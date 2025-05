Conceicao, la risposta spiazzante dopo Genoa-Milan: “Non sono un bugiardo”

Conceicao ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Genoa-Milan: tutte le dichiarazioni dell’allenatore portoghese.

Il Milan ha vinto la terza partita consecutiva e ciò non era mai successo sotto la gestione di Sergio Conceicao. Contro il Genoa è arrivato un altro successo in rimonta. Il gol di Vitinha aveva fatto esultare i tifosi rossoblu presenti a Marassi, poi ci hanno pensato una rete di Rafa Leao e un autogol di Morten Frendrup a far gioire i rossoneri.

Il Diavolo rimane nono nella classifica della Serie A, ma adesso ha 2 punti dalla Fiorentina ottava. Il quarto posto dista 6 punti, ma mancano solo 3 giornate alla fine del campionato ed è impensabile una rimonta Champions. Sarebbe già un miracolo arrivare in settima posizione e strappare una qualificazione alla Conference League. Senza dimenticare che vincendo la Coppa Italia ci sarà la qualificazione diretta alla prossima Europa League.

Genoa-Milan: le dichiarazioni di Conceicao a DAZN

MILAN HA MOSTRATO CARATTERE – “Anche oggi dimostrazione di un gruppo unito e forte. I giocatori subentrati hanno dato qualcosa in più, abbiamo cambiato anche qualcosa in termini di posizioni in campo. Abbiamo messo Joao vicino a Gimenez e ha dato lui la palla a Santi nell’azione dell’1-1. C’è stata la dimostrazione della bravura dei giocatori, non dell’allenatore”.

COSA HA DETTO A CENTROCAMPO DOPO LA PARTITA – “Ho detto che i calciatori che non sono stati utilizzati che devono lavorare perché domani c’è la giornata libera. Va bene? È proprio così, io non sono bugiardo eh. Preferisco non dire le cose che dire bugie”.

ATTUALE MODULO DA PROPORRE PRIMA? RIMPIANTI? – “Abbiamo cominciato in un modo e abbiamo finito in un altro oggi. È per questo che mi pagano, per lavorare e leggere la partita. A volte noi allenatori riusciamo a dare qualcosa in più alla squadra e altre volte no. Non lavoriamo solo a un sistema. Lavoriamo individualmente, collettivamente e per settori. Ci sono anche errori, come nel gol preso, ma lavoriamo tanto. Da 3-4 settimane abbiamo più tempo per lavorare e stiamo cercando di dare ai giocatori la possibilità di prepararsi su più sistemi. A Milanello siamo focalizzati sul lavorarci, quando le cose ci riescono e vinciamo siamo contenti”.

FOFANA “Ha avuto un piccolo problema al piede. Anche durante la settimana ha fatto uno sforzo per giocare stasera. Oggi c’è stato un riacutizzarsi della cosa. Ha un piccolo problema, penso niente di speciale, ma dobbiamo gestirlo”.