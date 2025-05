@ML – Joao Felix ancora rossonero: clamorosa ipotesi per il suo futuro

Joao Felix lascerà il Milan a giugno ma potrebbe vestire ancora la maglia rossonera: clamorosa ipotesi per il suo futuro

Il Milan ha disputato una pessima stagione e non è servito a niente a gennaio il tentativo di dare una scossa con il cambio dell’allenatore e un mercato da protagonista. Fra le operazioni fatte, quella che ha colpito di più è stata l’acquisto di Joao Felix in prestito secco dal Chelsea per cinque milioni. Ai tempi del Benfica, l’attaccante era considerato uno dei migliori talenti al mondo, poi il passaggio all’Atletico Madrid, al Chelsea e al Barcellona: in nessuna di queste squadre è riuscito a far emergere il suo vero talento.

Il Milan, grazie agli ottimi rapporti col suo agente Jorge Mendes, ha deciso di regalarlo a Sergio Conceicao per provare la scalata verso la Champions, ma non è servito. Il suo impatto è stato anche positivo con l’ottima mezz’ora giocata al debutto con la Roma, ma poi il rendimento è stato negativo (così come quello di tutto il Milan). A giugno saluterà: tornerà al Chelsea dal prestito ma difficilmente resterà a Londra. Nelle ultime ore si è parlato di una clamorosa ipotesi Flamengo: ecco tutti i dettagli.

Joao Felix in Brasile: obiettivo Mondiale per Club

Il Flamengo parteciperà al prossimo Mondiale per Club, il primo nella storia che si giocherà con un nuovo format: un torneo dalla durata di un mese, come i Mondiali per Nazionali, con partecipanti da tutto il mondo. Per quanto riguarda l’Italia, le qualificate sono Inter e Juventus. Il Milan non ci sarà ma i colori rossoneri saranno rappresentati dalla squadra brasiliana, che grazie al direttore sportivo José Boto sta portando avanti un mercato faraonico per fare bella figura negli States.

A gennaio scorso è arrivato Danilo dalla Juventus e adesso è fatta anche per Jorginho. Ora Boto sta lavorando per portare Joao Felix in Brasile. Sono iniziati già i primi contatti con il suo entourage per trovare un accordo. Il Chelsea è alla ricerca per lui di una nuova sistemazione dopo che ha saputo dal Milan che non c’è intenzione di trattenerlo. Un fattore che potrebbe convincere Joao Felix ad iniziare questa interessante avventura è la presenza da allenatore di Felipe Luiz, suo ex compagno di squadra all’Atletico Madrid.

L’ex terzino dei Colchoneros è uno degli allenatori più interessanti in circolazione per il tipo di proposta di gioco e, conoscendo bene il portoghese, potrebbe metterlo nelle migliori condizioni per fare bene. In Brasile il mercato sarà aperto dal 1 al 10 giugno proprio per dare la possibilità alle squadre di rinforzarsi in vista del Mondiale per Club (funzionerà allo stesso modo anche in Italia). Jorginho e Joao Felix sono i due grandi obiettivi del Flamengo per poter competere con i club europei più importanti.