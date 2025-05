Addio certo al Milan: già trovata la prossima squadra

Ultimissime notizie di calciomercato riguardo la prossima avventura del rossonero, che è finito ai margini del progetto. Ecco tutti i dettagli sulla mossa della società che ha già trovato un’altra squadra.

Legato da un contratto con il Milan, la prossima estate sarà quella della svolta visto che i dirigenti hanno già deciso di fare a meno di lui. E intanto l’entourage ha messo sul piatto alcune proposte importanti che dovranno essere valutate con estrema attenzione da parte di tutti.

Le prossime settimane diranno tanto su ciò che sarà del nuovo Milan. La finale di Coppa Italia, contro il Bologna, farà da crocevia ad una stagione che, sorprendentemente, al netto dei risultati negativi ottenuti in campionato e Champions League, potrebbe regalare al Milan un secondo trofeo dopo la Supercoppa. Solo dopo il match dell’Olimpico il club tirerà, in maniera definitva, le somme su ciò che è andato bene e male. Intanto, agenti e intermediari sono a lavoro per la prossima estate con il club rossonero che sarà particolarmente attivo su tutti i fronti, sia in entrata che in uscita. Ecco le prime indiscrezioni riguardo la possibile mossa da parte della società che è pronta a chiudere l’accordo per quanto riguarda l’addio del milanista.

Milan: è tutto pronto per l’addio, svelato il nuovo club

Tornato in gruppo dopo il lungo infortunio, che l’ha tenuto fuori per quasi tre mesi, adesso Emerson Royal vuole chiudere al meglio la stagione e ritagliarsi un piccolo spazio in queste ultime partite di campionato. Il futuro, però, è davvero un’incognita per il terzino che ormai ha perso il posto nelle gerarchie di Sergio Conceicao ed anhce per la prossima stagione è molto probabile un suo addio. Ecco dove potrebbe andare

L’arrivo di Walker e la crescita di Jimenez hanno chiuso le porte ad Emerson Royal che in estate può fare le valigie e salutare l’Italia. Infatti, secondo le ultime notizie di calciomercato riportate dal QS, è tornata di moda la Turchia per l’ex Tottenham che potrebbe firmare con il Galatasaray. L’opzione resta sul tavolo del calciatore che dovrà decidere con calma il suo futuro, con la consapevolezza che anche con un altro allenatore sarà difficile ritagliarsi un posto da titolare, visto che l’obiettivo del Milan al momento è quello di valorizzare i giovani in rosa, proprio come Jimenez che ha dimostrato di poter giocare ad alti livelli in Serie A.