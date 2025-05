Genoa-Milan 1-2, le pagelle: Leao ribalta tutto, Maignan fenomenale

Serie A, Genoa-Milan: cronaca, risultato finale e pagelle della partita della 35esima giornata del campionato italiano.

Terza vittoria consecutiva per Sergio Conceicao, non era mai successo da quando allena la squadra rossonera. Il Milan ha vinto 2-1 sul campo del Genoa. Dopo essere andato sotto per il gol di Vitinha al 61′, ha prima pareggiato con Rafa Leao e poi è passato in vantaggio grazie a un autogol di Frendrup propiziato da un assist di Leao per Joao Felix.

Serie A, Genoa-Milan: la cronaca della partita

Al 2′ cross interessante di Theo Hernandez, decisivo Sabelli con una scivolata a deviare il pallone in corner. Inizio di partita che sembra favorevole al Milan, ma all’8′ c’è un miracolo di Maignan sul tiro di Norton-Cuffy dall’interno dell’area, l’inglese aveva superato due rossoneri prima di calciare di sinistro da posizione defilata ma comunque invitante.

Al 13′ cross di Jimenez, sponda di testa di Pulisic per Jovic, ma è bravo Vasquez ad anticipare il serbo e a mettere la palla in corner. Match abbastanza equilibrato a Marassi. Al 21′ ammonito Pavlovic per fallo su Messias. Al 23′ nuovo miracolo di Maignan, che con un tuffo fenomenale evita un fortuito autogol a Pulisic sugli sviluppi di un corner, poi è bravo anche sul tiro di destro di Messias dentro l’area.

Fofana al 24′ rimane a terra per un problema fisico ed esce momentaneamente dal campo, poi rientra, ma al 28′ tocca a Rafael Leao subentrare all’ex Monaco. Al 38′ Theo Hernandez arriva al tiro da buona posizione appena fuori area, però non angola abbastanza: Leali para in due tempi. Forse l’ex Real Madrid poteva fare meglio. Al 41′ il miracolo è di Leali sul tiro a botta sicura di Pulisic, ben assistito da Leao. Il primo tempo di Genoa-Milan termina 0-0.

Al 51′ sponda di Jovic per Reijnders, che calcia di esterno destro invece di provare il sinistro e manda altissimo. Cinque minuti dopo punizione di Theo Hernandez, parata di Leali. Al 58′ occasione per Frendrup, la sua conclusione di destro dal limite dell’area non inquadra la porta. Al 60′ l’ex Milan Messias esce per lasciare spazio a Vitinha. Al primo pallone toccato GOL DI VITINHA: piatto destro al volo, Maignan battuto e Genoa-Milan 1-0 al 61′. Il portoghese non segnava dal 24 maggio 2024.

Al 70′ Conceicao inserisce Joao Felix e Santi Gimenez per Alex Jimenez e Jovic. Al 74′ Reijnders calcia malissimo di sinistro da buona posizione. Al 76′ GOL DI LEAO, GENOA-MILAN 1-1: assist di Gimenez, Rafa controlla e calcia di destro trovando anche la deviazione di un avversario. AL 77′ GENOA-MILAN 1-2! Assist di Leao per Joao Felix, Frendrup per anticipare il portoghese mette il pallone nella sua rete.

Conceicao mette Walker e Musah per Tomori e Pulisic. Ammonito Leao per fallo su Vitinha all’82’, Rafa era diffidato: salterà Bologna-Milan. Ammonito anche Gabbia all’84’. Il Genoa prova a buttarsi in avanti alla ricerca del pareggio, ma i rossoneri tengono botta. Nel recupero c’è l’ammonizione a Felix per perdita di tempi. Al 93′ bella azione di Leao, il cui tiro forte di sinistro in diagonale viene respinto da Leali. Nonostante i tentativi finali, i rossoblu non sfondano: Genoa-Milan termina 1-2.

